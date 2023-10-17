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15 объектов найдено
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Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
dendro, Греция
3
2
145 м²
ID Real Estate: 621722 - Като-Пица, дом на одну семью на всей территории 2 КУПИТЬ этажи Жила…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с bright, с Open view, с View Mountain
Asprvrysi, Греция
2
75 м²
ID Недвижимость: 581621 - Πυργιώτικα, Дом на одну семью на фасаде на мезонине ПРОДАЕТСЯ Жила…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с камином, с кладовой, с Painted
dendro, Греция
2
2
120 м²
Код недвижимости: 601589 - Дом на продажу в Xilokastro Mertikeika за € 120.000. Это 120 кв. …
Цена по запросу
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Дом 1 комната с bright, с Open view, с Floors Tiles
dendro, Греция
1
100 м²
Код недвижимости: 601525 - Дом на продажу в Xilokastro Kato Loutro для € 145.000. Это 100 кв…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с мебелью, с камином, с A C
Asprvrysi, Греция
2
2
110 м²
Код недвижимости: 1700 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Мезонет общей площадью 110 кв.м, 2 уровня Asin…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
Asprvrysi, Греция
4
2
195 м²
Код недвижимости: 1786 - Дом на продажу в Nafplio Pirgiotika для € 195.000 . Это 195 кв. меб…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с Painted
Asprvrysi, Греция
3
2
204 м²
Property Code: 58812 - House FOR SALE in Asini Drepano for €290.000 . This 204 sq. m. furnis…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с камином, с кладовой, с A C
Stavropoli, Греция
4
3
160 м²
Код недвижимости: 1919 - Дом на продажу в Краниди Саланти за € 500.000. Это 160 кв. Дом пост…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
Asprvrysi, Греция
4
2
182 м²
Код недвижимости: 1944 - ПРОДАЕТСЯ 4 Спальни, Дом общей площадью 182 кв.м, на первом этаже A…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с камином, с кладовой, с Painted
Asprvrysi, Греция
2
1
88 м²
Property Code: 11096 - House FOR SALE in Nafplio Pirgiotika for €89.000 . This 88 sq. m. Ho…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты с мебелью, с A C, с bright
Stavropoli, Греция
2
1
85 м²
Код недвижимости: 581178 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Дом общей площадью 85 кв.м, на первом этаже …
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с мебелью, с охраной, с камином
dendro, Греция
3
2
104 м²
Код недвижимости: 601199 - Дом на продажу в Evrostini Sarantapichiotika для € 190.000 . Это …
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты с Painted, с A C, с bright
Asprvrysi, Греция
4
3
176 м²
Код недвижимости: 601209 - ПРОДАЕТСЯ 4 Спальни, Дом общей площадью 176 кв.м, на 1 этаже Askl…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты с камином, с Painted, с A C
Asprvrysi, Греция
3
1
142 м²
Код недвижимости: 601294 - ПРОДАЕТСЯ отремонтированный 3 спальни, Дом общей площадью 142 кв.…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат с камином, с Painted, с A C
Asprvrysi, Греция
5
2
240 м²
Код недвижимости: 601374 - Дом для продажи в Nafplio Pirgiotika для € 200.000. Это 240 кв. Д…
Цена по запросу
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