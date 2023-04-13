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Купить дом в Корфу, Греция

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427 объектов найдено
Коттедж 1 комнатав Dassia, Греция
Коттедж 1 комната
Dassia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 237,000
Предлагается к продаже в районе Дассия, земельный участок 4023,10 кв.м. на участке недострое…
Коттедж 3 комнатыв Perithia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Perithia, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 152 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится…
Коттедж 9 спаленв Benitses, Греция
Коттедж 9 спален
Benitses, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
Таунхаус 6 спаленв Kanali, Греция
Таунхаус 6 спален
Kanali, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
Вилла 1 комнатав Гувья, Греция
Вилла 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Коттедж 5 спаленв Milia, Греция
Коттедж 5 спален
Milia, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Дом 3 спальнив demos kerkyras, Греция
Дом 3 спальни
demos kerkyras, Греция
200 м²
€ 250,000
Код недвижимости: HPS3837 - Дом для продажи на Корфу Тиналио для € 250.000 . Это 200 кв. меб…
Вилла 5 комнатв Barbati, Греция
Вилла 5 комнат
Barbati, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 552,500
Продается вилла площадью 251 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
Таунхаус 4 комнатыв demos kerkyras, Греция
Таунхаус 4 комнаты
demos kerkyras, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 422,500
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
Таунхаус 3 спальнив Spartilas, Греция
Таунхаус 3 спальни
Spartilas, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 312,000
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 1 уровнях.…
Таунхаус 1 комнатав Peroulades, Греция
Таунхаус 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Нед…
Коттедж 6 комнатв Agii Deka, Греция
Коттедж 6 комнат
Agii Deka, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 285,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
Коттедж 1 спальняв Roda, Греция
Коттедж 1 спальня
Roda, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 3 комнатыв Kanakades, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kanakades, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 90,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 72 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 комнатыв Roda, Греция
Коттедж 3 комнаты
Roda, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 77 кв.м на острове Корфу. У объекта есть солнечные бата…
Таунхаус 1 комнатав Лака, Греция
Таунхаус 1 комната
Лака, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Коттедж 4 спальнив Kato Korakiana, Греция
Коттедж 4 спальни
Kato Korakiana, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат 192 м² 2/2 Этаж
€ 510,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 14 комнатв Гувья, Греция
Коттедж 14 комнат
Гувья, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 14 комнатв demos kerkyras, Греция
Коттедж 14 комнат
demos kerkyras, Греция
14 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 2,900,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
Коттедж 2 комнатыв Afra, Греция
Коттедж 2 комнаты
Afra, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в центральной Греции
Таунхаус 1 комнатав Гувья, Греция
Таунхаус 1 комната
Гувья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 480,000
Продается таунхаус площадью 286 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
Коттедж 3 комнатыв Perivoli, Греция
Коттедж 3 комнаты
Perivoli, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 238,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 246 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 3 комнатыв Kentroma, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kentroma, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 комнатыв Xanthates, Греция
Коттедж 3 комнаты
Xanthates, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с меб…
Коттедж 3 комнатыв Acharavi, Греция
Коттедж 3 комнаты
Acharavi, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебе…
Вилла 4 комнатыв Katavolos, Греция
Вилла 4 комнаты
Katavolos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 1 комнатав Agios Ioannis, Греция
Коттедж 1 комната
Agios Ioannis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 1-этажный коттедж площадью 196 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью
Таунхаус 3 комнатыв Giannades, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Giannades, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается таунхаус площадью 40 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из о…
Коттедж 2 комнатыв Сфакера, Греция
Коттедж 2 комнаты
Сфакера, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Корфу. У объекта есть камин. Недвижи…
Дом 3 спальнив Дукадес, Греция
Дом 3 спальни
Дукадес, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² 1/1 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Корфу, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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