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Купить недвижимость в Agios Vasileios Municipality, Греция

Агиа Галини
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6 объектов найдено
Дом 3 спальнив Плакиас, Греция
Дом 3 спальни
Плакиас, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5 508 м²
€ 240,000
Географическое расположение Ретимно, между городами Ираклион и Ханья, а также небольшое расс…
Вилла 5 спаленв Pano Saktouria, Греция
Вилла 5 спален
Pano Saktouria, Греция
6 ванных комнат 650 м²
€ 4,500,000
Городской оазис на северном побережье Крита, в нескольких минутах от оживленного историческо…
Вилла 6 спаленв Pano Saktouria, Греция
Вилла 6 спален
Pano Saktouria, Греция
7 ванных комнат 420 м²
€ 1,750,000
Стильный дом, из которого днем ​​открывается завидный вид на сапфирово-синее море, а ночью &…
Вилла 4 спальнив Агиа Галини, Греция
Вилла 4 спальни
Агиа Галини, Греция
4 ванных комнат 305 м²
€ 1,750,000
Резиденция предлагает 305 квадратных метров жилой площади в уединенном и спокойном районе, и…
Вилла 5 спаленв Koxare, Греция
Вилла 5 спален
Koxare, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 204 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Коттедж 3 спальнив Меламбес, Греция
Коттедж 3 спальни
Меламбес, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…

Параметры недвижимости в Agios Vasileios Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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