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Таунхаусы в Эгейских островов, Греция

Municipality of Mykonos
3
Municipality of Mytilene
3
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
3
Митилини
3
Наксос
3
Таунхаус В архив
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18 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в demos antiparou, Греция
Таунхаус 3 спальни
demos antiparou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 530,000
Таунхаус 3 комнаты в Exo Vathy, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Exo Vathy, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 210,000
Таунхаус 5 спален в Митилини, Греция
Таунхаус 5 спален
Митилини, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 410,000
Таунхаус 1 комната в Ano Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Potamos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 300,000
Таунхаус 4 спальни в Aghia Anna, Греция
Таунхаус 4 спальни
Aghia Anna, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 400,000
Таунхаус 3 спальни в Aghios Prokopios, Греция
Таунхаус 3 спальни
Aghios Prokopios, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 360,000
Таунхаус 5 спален в Наксос, Греция
Таунхаус 5 спален
Наксос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 385,000
Таунхаус 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Таунхаус 4 спальни в Klouvas, Греция
Таунхаус 4 спальни
Klouvas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 570,000
Таунхаус 3 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Таунхаус 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 340,000
Таунхаус 3 спальни в Anaxos Skoutarou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Anaxos Skoutarou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Таунхаус 1 комната в Klouvas, Греция
Таунхаус 1 комната
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 6,500,000
Таунхаус 3 спальни в Ано-Мера, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ано-Мера, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 700,000
Таунхаус 3 спальни в Митилини, Греция
Таунхаус 3 спальни
Митилини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Таунхаус 4 спальни в Agios Petros, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Petros, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 320,000
Таунхаус 3 спальни в Zifias, Греция
Таунхаус 3 спальни
Zifias, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 120,000
Таунхаус 2 спальни в Tavari, Греция
Таунхаус 2 спальни
Tavari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Таунхаус 3 спальни в Ano Gavrio, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ano Gavrio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000

Параметры недвижимости в Эгейских островов, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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