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Таунхаусы в Грузии

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42 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 320,803
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 362,359
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии.   Ко…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 320,803
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии.   Ко…
Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
244 м²
€ 153,912
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
Таунхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м²
€ 181,073
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Таунхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 87 м²
€ 149,657
Batumi Villas Harmony - таунхаусы с полным ремонтом и мебелью на продажу в Батуми. Роскош…
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Таунхаус 6 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 317 м²
€ 301,350
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество.   Проект создан с цел…
Таунхаус 6 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 284 м²
€ 269,599
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество.   Проект создан с цел…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 207 м²
€ 244,448
Batumi Garden Inn - уникальные таунхаусы в Батуми.   Дизайн домов может быть выпо…
Таунхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м²
€ 296,588
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 238,076
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 223,908
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 148 м²
€ 219,931
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² Количество этажей 4
€ 362,359
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Таунхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м²
€ 245,452
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 4 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 189 м²
€ 241,456
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 197,029
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 185,548
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 148 м²
€ 182,011
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 208,233
Продажа современного таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas Avenue.   …
Таунхаус 1 спальня в Батуми, Грузия
Таунхаус 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 122,224
Продажа таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas One.   Таунхаус продае…
Таунхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м²
€ 181,073
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 130,372
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов р…
Таунхаус 2 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
115 м²
€ 140,331
Spring Village Batumi - загородная недвижимость комфорт-класса в респектабельном посёлке нов…
Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
147 м² Количество этажей 2
€ 122,224
Spring Village Batumi - загородная недвижимость комфорт-класса в респектабельном посёлке нов…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
215 м²
€ 131,500
Представляем новый, 4-й проект от Polo Villas — премиальный жилой комплекс Polo Villas…
Таунхаус 4 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
151 м² Количество этажей 3
€ 218,759
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Таунхаус 4 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
210 м²
€ 135,300
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
196 м² Количество этажей 3
€ 153,912
Batumi Garden  - уникальные таунхаусы в Батуми. Рассрочка 12 месяцев Дизайн домов м…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
120 м²
€ 118,150
Продается новый готовый дом формата таунхаус, это золотая середина между отдельным домом и к…

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