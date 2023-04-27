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42 объекта найдено
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Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 3
€ 320,803
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
€ 362,359
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Ко…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 320,803
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Ко…
Таунхаус
Батуми, Грузия
244 м²
€ 153,912
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
238 м²
€ 181,073
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
87 м²
€ 149,657
Batumi Villas Harmony - таунхаусы с полным ремонтом и мебелью на продажу в Батуми. Роскош…
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Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
317 м²
€ 301,350
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество. Проект создан с цел…
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
284 м²
€ 269,599
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество. Проект создан с цел…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
207 м²
€ 244,448
Batumi Garden Inn - уникальные таунхаусы в Батуми. Дизайн домов может быть выпо…
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
198 м²
€ 296,588
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 238,076
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 223,908
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
148 м²
€ 219,931
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
151 м²
Количество этажей 4
€ 362,359
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
198 м²
€ 245,452
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
189 м²
€ 241,456
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 197,029
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 185,548
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
148 м²
€ 182,011
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
€ 208,233
Продажа современного таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas Avenue. …
Таунхаус 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 122,224
Продажа таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas One. Таунхаус продае…
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
238 м²
€ 181,073
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
Количество этажей 2
€ 130,372
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов р…
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
115 м²
€ 140,331
Spring Village Batumi - загородная недвижимость комфорт-класса в респектабельном посёлке нов…
Таунхаус
Батуми, Грузия
147 м²
Количество этажей 2
€ 122,224
Spring Village Batumi - загородная недвижимость комфорт-класса в респектабельном посёлке нов…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
215 м²
€ 131,500
Представляем новый, 4-й проект от Polo Villas — премиальный жилой комплекс Polo Villas…
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
151 м²
Количество этажей 3
€ 218,759
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
210 м²
€ 135,300
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
196 м²
Количество этажей 3
€ 153,912
Batumi Garden - уникальные таунхаусы в Батуми. Рассрочка 12 месяцев Дизайн домов м…
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
120 м²
€ 118,150
Продается новый готовый дом формата таунхаус, это золотая середина между отдельным домом и к…
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