Купить коттедж в Грузии

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27 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат
5 ванных комнат
203 м²
Количество этажей 3
€ 223,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат
5 ванных комнат
179 м²
Количество этажей 3
€ 186,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 1 спальня
Сарпи, Грузия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
55 м²
Количество этажей 3
€ 96,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 3
€ 291,639
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
Количество этажей 2
€ 132,799
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от…
Коттедж 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
208 м²
Количество этажей 3
€ 150,290
Green Side - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восх…
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Коттедж 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
Количество этажей 3
€ 219,700
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
Количество этажей 2
€ 132,799
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от…
Коттедж 4 спальни
Батуми, Грузия
3 ванных комнат
208 м²
Количество этажей 3
€ 150,290
Green Side - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восх…
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 140,331
Spring Village Batumi - загородная недвижимость комфорт-класса в респектабельном посёлке нов…
Коттедж 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
Количество этажей 2
€ 235,394
Эксклюзивное предложение! Продается новопостроенный частный дом 127м2 премиум класса в тихом…
Коттедж 2 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 122,224
Эксклюзивное предложение! Продается новопостроенный частный дом 120м2 комфорт+ класса в…
Коттедж 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
146 м²
Количество этажей 3
€ 153,912
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и …
Коттедж 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
146 м²
Количество этажей 3
€ 135,804
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и …
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
151 м²
Количество этажей 2
€ 154,817
Royal Residence Botanico — новый проект от компании Batumi Investment. Цены указаны в…
Коттедж 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
183 м²
€ 122,268
Роскошный дом-таунхаус всего в 300 метрах от Батумского бульвара и пляжа по привлекательной …
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
151 м²
Количество этажей 2
€ 154,817
Royal Residence Botanico — новый проект от компании Batumi Investment. Цены указаны в…
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 122,224
Spring Village Batumi - загородная недвижимость комфорт-класса в респектабельном посёлке нов…
Коттедж 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
151 м²
Количество этажей 3
€ 219,700
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Коттедж 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
183 м²
€ 122,268
Роскошный дом-таунхаус всего в 300 метрах от Батумского бульвара и пляжа по привлекательной …
Коттедж 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 3
€ 188,200
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Коттедж 4 спальни
Батуми, Грузия
3 ванных комнат
208 м²
Количество этажей 3
€ 150,290
Green Side - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восх…
Коттедж 4 спальни
Чакви, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
238 м²
Количество этажей 3
€ 172,019
💰 Предложения для инвесторов! Новый проект! Начальные цены 🤝 Royal Residence Botanico - это…
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
151 м²
Количество этажей 2
€ 154,817
Royal Residence Botanico — новый проект от компании Batumi Investment. Цены указаны в…
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
Количество этажей 2
€ 132,799
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от…
Коттедж 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 144,858
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
Количество этажей 2
€ 132,799
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от…
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