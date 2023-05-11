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Жильё в Атлантические Пиренеи, Франция

Байонна
15
17 объектов найдено
Замок в Monsegur, Франция
Замок
Monsegur, Франция
Площадь 14 м²
€ 2,700,000
Таунхаус 6 спален в Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 230 м²
€ 1,525,000
Таунхаус 4 спальни в Биарриц, Франция
Таунхаус 4 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
€ 995,000
Таунхаус 6 спален в Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 180 м²
€ 900,000
Дом 6 спален в Англет, Франция
Дом 6 спален
Англет, Франция
Количество спален 6
Площадь 250 м²
€ 1,730,000
Дом 3 спальни в Биарриц, Франция
Дом 3 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 250 м²
€ 1,580,000
Дом 5 спален в Биарриц, Франция
Дом 5 спален
Биарриц, Франция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
€ 1,990,000
Дом 4 спальни в Биарриц, Франция
Дом 4 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 4
Площадь 320 м²
€ 1,695,000
Дом 5 спален в Англет, Франция
Дом 5 спален
Англет, Франция
Количество спален 5
Площадь 290 м²
€ 1,390,000
Дом 3 спальни в Биарриц, Франция
Дом 3 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 245 м²
€ 1,180,000
Дом 5 спален в Louvie-Juzon, Франция
Дом 5 спален
Louvie-Juzon, Франция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
€ 990,000
Дом 5 спален в Биарриц, Франция
Дом 5 спален
Биарриц, Франция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
€ 950,000
Дом 6 спален в Биарриц, Франция
Дом 6 спален
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 265 м²
€ 895,000
Квартира 3 спальни в Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
€ 2,226,000
Квартира 2 спальни в Биарриц, Франция
Квартира 2 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 2
Площадь 153 м²
€ 2,120,000
Квартира 3 спальни в Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
€ 970,000
Квартира 3 спальни в Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 99 м²
€ 550,000

Параметры недвижимости в Атлантические Пиренеи, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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