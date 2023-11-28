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Жильё в Атлантические Пиренеи, Франция

Байонна
15
17 объектов найдено
Замок с мебелью, с садом, с отоплением в Monsegur, Франция
Замок с мебелью, с садом, с отоплением
Monsegur, Франция
Площадь 14 м²
Великолепный замок в стиле Палладио находится рядом с Монсегюром и включает в себя большое …
€2,70 млн
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Таунхаус 6 спален с мебелью, с садом, у моря в Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален с мебелью, с садом, у моря
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 230 м²
Прекрасный таунхаус в городе Биарриц. Планировка объекта недвижимости состоит из 6 спален, в…
€1,53 млн
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Таунхаус 4 спальни с мебелью, в центре города, с садом в Биарриц, Франция
Таунхаус 4 спальни с мебелью, в центре города, с садом
Биарриц, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Прекрасный таунхаус располагается в центре города Биарриц. Объект недвижимости построен в 20…
€995,000
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Таунхаус 6 спален в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален в центре города, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 180 м²
Очаровательный таунхаус в самом сердце города Биарриц во Франции. Жилая площадь занимает 180…
€900,000
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Дом 6 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном в Англет, Франция
Дом 6 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Англет, Франция
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Уютный дом в курортном городе Англет. Город располагается на юго-западе страны, в департамен…
€1,73 млн
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Дом 3 спальни с мебелью, в центре города, с садом в Биарриц, Франция
Дом 3 спальни с мебелью, в центре города, с садом
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Уютный дом с видом на гольф-поля находится в Биаррице. Общая жилая площадь занимает 250 кв. …
€1,58 млн
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Дом 5 спален с личным бассейном в Биарриц, Франция
Дом 5 спален с личным бассейном
Биарриц, Франция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Отличный дом в городе на юго-западе Франции в городе Биарриц. Дом находится рядом с магазина…
€1,99 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Биарриц, Франция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Биарриц, Франция
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Отличный дом расположен в Биаррице, Франция. Площадь дома составляет 320 кв.м. Дом с видом н…
€1,70 млн
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Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Англет, Франция
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Англет, Франция
Количество спален 5
Площадь 290 м²
Прекрасный дом в городе на берегу Бискайского залива - Англет. Объект недвижимости занимает …
€1,39 млн
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Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном в Биарриц, Франция
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с личным бассейном
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Красивый дом в жилом районе города Биарриц. Объект недвижимости занимает площадь равную 245 …
€1,18 млн
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Дом 5 спален с мебелью, с садом, с теннисным кортом в Louvie-Juzon, Франция
Дом 5 спален с мебелью, с садом, с теннисным кортом
Louvie-Juzon, Франция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Шикарный особняк рядом с городом Лувье. Лувье - город на севере Франции в регионе Верхняя Но…
€990,000
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Дом 5 спален с мебелью, в центре города, с садом в Биарриц, Франция
Дом 5 спален с мебелью, в центре города, с садом
Биарриц, Франция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Прекрасный дом в нескольких минутах от центра города Биарриц во Франции. Просторный дом площ…
€950,000
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Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Биарриц, Франция
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Биарриц, Франция
Количество спален 6
Площадь 265 м²
Очаровательный дом располагается на красивом ухоженном участке в роскошном курортном городе …
€895,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, у моря в Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, у моря
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Исключительные апартаменты рядом с центром Биарриц. Жилая площадь занимает примерно 200 кв. …
€2,23 млн
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Биарриц, Франция
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Биарриц, Франция
Количество спален 2
Площадь 153 м²
Престижные апартаменты расположены в Биаррице, Франция. Апартаменты находятся на верхнем эта…
€2,12 млн
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Квартира 3 спальни с мебелью, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни с мебелью, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Чудесные апартаменты рядом с городом Биарриц. Апартаменты площадью 120 кв. м. включают в себ…
€970,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Прекрасный апартамент расположен в Биаррице, Франция. В апартаменте площадью 99 кв.м  3 спал…
€550,000
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Типы недвижимости в Атлантические Пиренеи

квартиры
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Параметры недвижимости в Атлантические Пиренеи, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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