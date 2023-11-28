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Квартиры в Атлантические Пиренеи, Франция

трехкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, у моря в Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, у моря
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Исключительные апартаменты рядом с центром Биарриц. Жилая площадь занимает примерно 200 кв. …
€2,23 млн
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Биарриц, Франция
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Биарриц, Франция
Количество спален 2
Площадь 153 м²
Престижные апартаменты расположены в Биаррице, Франция. Апартаменты находятся на верхнем эта…
€2,12 млн
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Квартира 3 спальни с мебелью, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny в Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни с мебелью, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Чудесные апартаменты рядом с городом Биарриц. Апартаменты площадью 120 кв. м. включают в себ…
€970,000
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Биарриц, Франция
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Биарриц, Франция
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Прекрасный апартамент расположен в Биаррице, Франция. В апартаменте площадью 99 кв.м  3 спал…
€550,000
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Параметры недвижимости в Атлантические Пиренеи, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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