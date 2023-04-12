Купить дом во Франции

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Замок 17 комнат
Tours, Франция
17 Количество комнат
1 200 м²
€ 1,650,000
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат 11 спален 1200 м² Замок, расположенны…
Замок 9 спален
Tours, Франция
23 Количество комнат
1 400 м²
€ 3,950,000
CHATEAU В ЮЖНОЙ ТУРЕНЕ Замок 23 комнаты 9 спален 1400 м² Внушительный и вел…
Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
54 Количество комнат
1 300 м²
€ 1,600,000
ЗАМОК XIX ВЕКА Замок 54 комнаты 40 спален 1300 м² Исключительный замок 19-го века…
Замок 10 спален
Жиронда, Франция
18 Количество комнат
1 036 м²
€ 2,300,000
Замок 18 комнат 10 спален 1036 м² …
Замок 6 спален
Orleans, Франция
12 Количество комнат
€ 2,315,000
Замок 12 комнат 6 спален 360 м² Замок недалеко от Орлеана, расположенный на краю Орл…
Дом 6 спален
Madiran, Франция
11 Количество комнат
570 м²
Цена по запросу
Замок 10 спален
Пуатье, Франция
700 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Элегантный Замок XVIII века в хорошем жилом состоянии, 27км от Пуатье (аэропорт, TGV). За…
Замок 9 спален
Блуа, Франция
600 м²
Количество этажей 3
€ 1,285,000
Замок XIX века в в самом сердце Долины Луары, 15км до Блуа. Замок общей площадью 600м2, 9…
Замок 10 спален
Tours, Франция
680 м²
Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок XIX века, 25км от Тура, в знаменитой Долине Луары. Замок жилой площадью 680м2, 10 с…
Замок
Tours, Франция
1 200 м²
Количество этажей 3
€ 1,490,000
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
Замок 7 спален
Tours, Франция
450 м²
Количество этажей 5
€ 1,150,000
Чудесный Замок "Спящей Красавицы" в Долине Луары, 35км от Тура. Замок общей пло…
Шале 10 спален
Megeve, Франция
17 Количество комнат
10 ванных комнат
750 м²
Количество этажей 2
€ 15,000,000
Эксклюзивный шале, расположенный в Межеве в Мон Д'Арбуа Франция. Всего час езды на машин…
Вилла 3 спальни
Франция, Франция
2 ванных комнат
100 м²
€ 765,000
Уютный двухэтажный дом, жилой площадью 100 кв.м., с видом на море, расположен в закрытой охр…
Вилла 2 спальни
Франция, Франция
2 ванных комнат
261 м²
€ 2,990,000
Дом на продажу, расположенный в уникальном месте на Французской Ривьере – на территории голь…
Замок
Пуату-Шарант, Франция
700 м²
€ 1,470,000
Франция регион Пуату-Шаранта (Новая Аквитания) Замок с выходом к реке …
Замок
Пуату-Шарант, Франция
450 м²
€ 1,260,000
Франция регион Пуату-Шаранта Замок с парком Настоящий Замок Спяще…
Замок
Бордо, Франция
1 000 м²
€ 3,400,000
Франция Аквитания г.Бордо Замок в итальянском стиле Элегантный…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 300 м²
€ 58,000,000
Франция Лазурный берег 3 виллы с пляжем Уникальный объект на Лазу…
Замок
Пуату-Шарант, Франция
750 м²
€ 2,350,000
Франция регион Новая Аквитания (Пуату-Шаранта) Замок с парком 11 га …
Замок
Аквитания, Франция
687 м²
€ 1,340,000
Франция регион Аквитания Замок Наполеона III Гостеприимный, уютный…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
800 м²
€ 7,500,000
Франция регион Прованс Вилла в прованском стиле Элегантная вилла …
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 022 м²
€ 59,000,000
Франция Лазурный берег Вилла с парком 8800м2 Одна из самых элеган…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
880 м²
€ 12,800,000
Франция Лазурный берег Вилла с парком 1,6 га Уникальная современна…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
880 м²
€ 18,550,000
Франция Лазурный берег Вилла в 5 мин от Монако Редкое предложение.…
Замок
Метрополия Франции, Франция
6 000 м²
€ 15,000,000
Франция долина реки Луары Замок эпохи Ренессанс Один из самых впе…
Дом
Лазурный Берег и Прованс, Франция
570 м²
€ 18,000,000
Франция Лазурный берег Особняк на первой линии Потрясающе красивый…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
550 м²
€ 20,500,000
Франция Лазурный берег Вилла рядом с Монако Чудесная вилла в стил…
Замок
Лангедок-Руссильон, Франция
1 500 м²
€ 7,650,000
Франция Романтический южный регион Лангедок-Руссийон Замок с виноградниками…
Дом
Лазурный Берег и Прованс, Франция
1 000 м²
€ 6,150,000
Франция Прованс Особняк с парком 6га Уникальный по месторасположе…
Вилла
Лазурный Берег и Прованс, Франция
2 000 м²
€ 29,000,000
Франция Лазурный берег Канны Вилла-имение Уникальный для Лазур…
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