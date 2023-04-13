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Купить квартиру в Чехии

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765 объектов найдено
Квартирав Sevetin, Чехия
Квартира
Sevetin, Чехия
39 м²
€ 98,106
Квартирав Прага, Чехия
Квартира
Прага, Чехия
28 м²
€ 139,100
Квартирав Тршебонь, Чехия
Квартира
Тршебонь, Чехия
55 м²
€ 156,011
Квартирав okres ceske Budejovice, Чехия
Квартира
okres ceske Budejovice, Чехия
24 м²
€ 103,162
Квартира 2 спальнив Карловы Вары, Чехия
Квартира 2 спальни
Карловы Вары, Чехия
3 Количество комнат 64 м²
€ 141,983
жилой дом с круглосуточной рецепцией, бассейном и фитнес-центром в месте, известном прежде в…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 43 м²
€ 190,710
Предлагаем вам красивую, уютную и светлую полностью оборудованную квартиру 2+кк, площадью 43…
Квартира 3 спальнив Карловы Вары, Чехия
Квартира 3 спальни
Карловы Вары, Чехия
4 Количество комнат 67 м²
€ 202,800
квартира 3+кк 67,3 м2, террасой 9,12 м2 с гаражом и кладовкой Это весь этаж дома. Все полнос…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 128 м²
€ 760,500
Spacious 4-kk maisonette (131.3 m2) with two parking spaces located on the 4th floor of the …
Квартира 3 спальнив Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 113 м²
€ 694,200
3+1 apartment with an area of ​​113 m² with two balconies, each with an area of ​​1.8 m², on…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 158 м²
€ 732,810
Nabízíme k prodeji luxusní byt 4+kk s celkovou plochou 158m2, z nich jsou terasa a zahrádka …
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 35 м²
€ 202,800
Светлая и практичная квартира 2+кк расположена на верхнем первом этаже многоквартирного дома…
Квартира 2 спальнив Карловы Вары, Чехия
Квартира 2 спальни
Карловы Вары, Чехия
3 Количество комнат 40 м²
€ 154,050
Предлагаем на продажу квартиру 2+кк в центре Карловых Вар, на улице Ятечни. Общая площадь кв…
Квартира 3 спальнив Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
4 Количество комнат 89 м²
€ 542,100
We offer for sale an exclusive, modern renovated apartment, located in a sought-after locati…
Квартира 3 спальнив Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
4 Количество комнат 68 м²
€ 487,110
The 3+kk apartment for sale is located on the seventh floor completely renovated apartment b…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 104 м²
€ 689,910
We offer a beautiful modern apartment 4+kk 104.15 m2, with elevator, balcony 4.13 m2 and bal…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 101 м²
€ 604,500
Spacious 4-kk apartment (101.74 m2) with two parking spaces located on the 1st floor of the …
Квартира 3 спальнив Бржецлав, Чехия
Квартира 3 спальни
Бржецлав, Чехия
4 Количество комнат 55 м²
€ 193,440
3+кк в новостройке 2020 года. Квартира расположена на 4 этаже без лифта. Весь жилой комплекс…
Квартира 2 спальнив Бржецлав, Чехия
Квартира 2 спальни
Бржецлав, Чехия
3 Количество комнат 50 м²
€ 191,100
2+кк площадью 44 м2 и сверхстандартным просторным балконом 6,16 м2 в Густопече недалеко от Б…
Квартира 3 спальнив Бржецлав, Чехия
Квартира 3 спальни
Бржецлав, Чехия
4 Количество комнат 76 м²
€ 221,910
квартира 3+кк (Площадь 68,76 м2, балкон 7,52 м2, подвал 2 м2) расположена на 2 этаже кирпичн…
Квартира 2 спальнив okres Karlovy Vary, Чехия
Квартира 2 спальни
okres Karlovy Vary, Чехия
2 Количество комнат 76 м²
€ 218,010
Предлагаем на продажу квартиру 2+1 в курортном центре Карловых Вар, на улице Zahradní —…
Квартира 3 спальнив Бржецлав, Чехия
Квартира 3 спальни
Бржецлав, Чехия
3 Количество комнат 108 м²
€ 253,461
Предложение просторной квартиры с большой террасой и подвалом в Густопечах недалеко от Брно.…
Квартира 2 спальнив Бржецлав, Чехия
Квартира 2 спальни
Бржецлав, Чехия
2 Количество комнат 60 м²
€ 156,000
2+1 после полной реконструкции Квартира продается с оборудованной кухней и гардеробной. Балк…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
1 Количество комнат 26 м²
€ 155,610
1+1, 26 м² на 16 этаже панельно-кирпичного дома на улице Чернокостелецка, Прага 10 – Страшни…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 26 м²
€ 130,650
Квартира без мебели, расположенная на 2-м этаже кирпичного дома, недалеко от станции метро B…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 29 м²
€ 152,100
1+кк 26,2 м2 с балконом 3 м2 на 3 этаже многоквартирного дома с лифтом 2012 года постройки с…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 29 м²
€ 152,100
Квартира 1+кк, 25,8 м2 с балконом 2,8 м2. Квартира расположена на 2 этаже нового дома с прос…
Квартира 1 спальняв Ostrava, Чехия
Квартира 1 спальня
Ostrava, Чехия
1 Количество комнат 39 м²
€ 60,840
Предлагаем на продажу квартиру 1+1 в личной собственности в Остраве — Забржех. Он расп…
Квартира 1 спальняв Ostrava, Чехия
Квартира 1 спальня
Ostrava, Чехия
1 Количество комнат 35 м²
€ 60,060
Предлагаем на продажу квартиру в личной собственности в районе города Слезска Острава. Кварт…
Квартира 1 спальняв Ostrava, Чехия
Квартира 1 спальня
Ostrava, Чехия
2 Количество комнат 24 м²
€ 58,500
Продажа добротной отремонтированной квартиры в частной собственности с планировкой 1+кк и пл…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 26 м²
€ 155,610
26 м2 + подвал 2 м2 в жилом проекте Rezidence Grébovka в привлекательном месте в Виноградах …

Регионы с недвижимостью на продажу

Прага
Северо-Запад
Юго-Запад
okres ceske Budejovice
okres Karlovy Vary
Карловы Вары
Cheb District
Hluboka nad Vltavou
Марианске-Лазне
Klasterec nad Ohri
okres Chomutov
okres Jindrichuv Hradec
Rudolfov
Нейдек
Теплице
Тршебонь
Ческе-Будеевице

Параметры недвижимости в Чехии

с бассейном
недорогая
элитное

Где иностранцы чаще всего покупают квартиры в Чехии?

Наиболее популярное место для приобретения апартаментов — Прага. Она привлекает иностранцев отменным качеством строительства, которое характерно для первичного и вторичного жилья. Кроме того, квартиры, купленные в Праге, всегда хорошо сдаются в аренду.

В число популярных городов Чехии для приобретения жилья также входят:

  • Карловы Вары;
  • Брно;
  • Пльзень.

На платформе REALTING в этих городах можно купить не только апартаменты, но и частные дома. Цены и фото объектов здесь.

Какие установлены цены на квартиры в Чехии?

Дороже всего стоят апартаменты в Праге — порядка 3000 евро за кв. метр. Немного дешевле продажа квартир в Чехии ведется в Карловых Варах и Брно. Продавцы просят около 2000 евро за «квадрат».

Самые же недорогие квартиры в Чехии представлены в Мосте — стоимость кв. метра 1000 евро. Полный каталог с чешской недвижимостью на платформе REALTING представлен по ссылке.

Есть ли возможность получить ВНЖ при покупке квартиры в Чехии?

Приобретение местного жилья не дает права иностранцам на вид на жительство. В то же время у инвесторов есть возможность получить мультивизу, которая позволит ежегодно находиться в стране до 180 дней. Отличительной особенностью покупки для иностранцев также является тот факт, что на выдачу этого документа может рассчитывать как сам владелец квартиры, так и близкие ему люди.

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