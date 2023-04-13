Купить квартиру в Чехии

Где иностранцы чаще всего покупают квартиры в Чехии?

Наиболее популярное место для приобретения апартаментов — Прага. Она привлекает иностранцев отменным качеством строительства, которое характерно для первичного и вторичного жилья. Кроме того, квартиры, купленные в Праге, всегда хорошо сдаются в аренду.

В число популярных городов Чехии для приобретения жилья также входят:

Карловы Вары;

Брно;

Пльзень.

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Какие установлены цены на квартиры в Чехии?

Дороже всего стоят апартаменты в Праге — порядка 3000 евро за кв. метр. Немного дешевле продажа квартир в Чехии ведется в Карловых Варах и Брно. Продавцы просят около 2000 евро за «квадрат».

Самые же недорогие квартиры в Чехии представлены в Мосте — стоимость кв. метра 1000 евро. Полный каталог с чешской недвижимостью на платформе REALTING представлен по ссылке.

Есть ли возможность получить ВНЖ при покупке квартиры в Чехии?

Приобретение местного жилья не дает права иностранцам на вид на жительство. В то же время у инвесторов есть возможность получить мультивизу, которая позволит ежегодно находиться в стране до 180 дней. Отличительной особенностью покупки для иностранцев также является тот факт, что на выдачу этого документа может рассчитывать как сам владелец квартиры, так и близкие ему люди.