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Купить недвижимость в Вараждинская жупания, Хорватия

Вараждин
4
Opcina Cestica
1
Opcina Donja Voca
1
Нови-Мароф
1
9 объектов найдено
Дом 6 комнатв Lukacevec Toplicki, Хорватия
Дом 6 комнат
Lukacevec Toplicki, Хорватия
6 Количество комнат 165 м² Количество этажей 1
€ 239,999
I25211 Града Вуковара
Квартира 3 комнатыв Lukacevec Toplicki, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Lukacevec Toplicki, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 1/1 Этаж
€ 144,999
I25163 Плитвичка улица
Дом 6 комнатв Вараждин, Хорватия
Дом 6 комнат
Вараждин, Хорватия
6 Количество комнат 191 м²
€ 154,600
I24718 Владимира Назора
Дом 4 комнатыв Krizance, Хорватия
Дом 4 комнаты
Krizance, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м²
€ 370,000
Вараждинский уезд, Горня Воча Отдельный дом для отдыха с жилой площадью 143,77 м2, построен…
Замок 20 комнатв Bela, Хорватия
Замок 20 комнат
Bela, Хорватия
20 Количество комнат 1 214 м²
€ 430,000
Вараждин, Нови Мароф, Бела Красивый замок/замок в стиле позднего ренессанса, построенный в …
Квартира 4 комнатыв Вараждин, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Вараждин, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 573,500
Вараждин - в непосредственной близости от Старого города Испытайте комфорт самого роскошног…
Квартира 3 комнатыв Вараждин, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Вараждин, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 327,921
Вараждин - в непосредственной близости от Старого города Испытайте комфорт самого роскошног…
Квартира 4 комнатыв Вараждин, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Вараждин, Хорватия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 163 м²
€ 537,900
Вараждин - в непосредственной близости от Старого города Испытайте комфорт самого роскошног…
Дом 4 комнатыв Budinscak, Хорватия
Дом 4 комнаты
Budinscak, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 135,000
Будинщак, 15 км от Тракошчана Красивый дом на участке 30 083 м2, на котором стоит отдельно …

Параметры недвижимости в Вараждинская жупания, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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