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Жилье в Вараждинской жупания, Хорватия

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Вараждин
4
16 объектов найдено
Дом в Opcina Bednja, Хорватия
Дом
Opcina Bednja, Хорватия
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
TRAKOŠĆAN, HOUSE WITH 1,500 M2 GARDEN, SAUNA, OUTDOOR JACUZZI, PARKING; NEAR THE LAKE, UNIQU…
$343,218
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Дом 3 комнаты в Вараждин, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вараждин, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
www.biliskov.com ID: 15059Вараждин, Центр Фантастическая квартира общей чистой площадью 134…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Лудбрег, Хорватия
Дом 7 комнат
Лудбрег, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
www.biliskov.com ID: 15145 Лудбрег Отдельный дом под реновацию или снос, общей площадью 230…
$173,243
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Вараждинске-Топлице, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Вараждинске-Топлице, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
I25163 Plitvička ulica
$160,536
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Дом в Opcina Bednja, Хорватия
Дом
Opcina Bednja, Хорватия
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
TRAKOŠĆAN, HOUSE WITH 1,500 M2 GARDEN, SAUNA, OUTDOOR JACUZZI, PARKING; NEAR THE LAKE, UNIQU…
$343,218
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Дом 3 комнаты в Opcina Bednja, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Bednja, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
www.biliskov.com  ID: 14123 Тракошчан Роскошный новый отдельно стоящий дом выходного дня о…
$340,274
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Дом 9 комнат в Opcina Bednja, Хорватия
Дом 9 комнат
Opcina Bednja, Хорватия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Тракошчан, В непосредственной близости от замка Тракошчан продается недавно построенное пом…
$1,02 млн
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Дом в Martinkovec, Хорватия
Дом
Martinkovec, Хорватия
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Varaždinske toplice, Martinkovec, a unique property with a beautiful garden and the most bea…
$994,224
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Дом 3 комнаты в Opcina Bednja, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Bednja, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
www.biliskov.com  ID: 14122 Тракошчан Роскошный недавно построенный отдельно стоящий дом в…
$340,274
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Дом в Opcina Bednja, Хорватия
Дом
Opcina Bednja, Хорватия
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
TRAKOŠĆAN, HOUSE WITH 1,500 M2 GARDEN, SAUNA, OUTDOOR JACUZZI, PARKING; NEAR THE LAKE, UNIQU…
$343,218
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Дом 2 комнаты в Вараждин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Вараждин, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
www.biliskov.com ID: 14612 Вараждин, центр Высококачественно отреставрированный старинный …
$842,033
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Дом 3 комнаты в Opcina Bednja, Хорватия
Дом 3 комнаты
Opcina Bednja, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
www.biliskov.com  ID: 14124 Тракошчан Роскошный новый отдельно стоящий дом выходного дня о…
$340,274
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Дом 2 комнаты в Вараждин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Вараждин, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
www.biliskov.com ID: 15061Вараждин, центрФантастическая квартира общей площадью 140,62 м² ра…
Цена по запросу
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Дом 12 комнат в Opcina Ljubescica, Хорватия
Дом 12 комнат
Opcina Ljubescica, Хорватия
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
www.biliskov.com ID 14954 Нови Мароф, ЛюбешчицаСтильно оформленный отдельно стоящий дом на …
$564,047
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Дом 3 комнаты в Вараждин, Хорватия
Дом 3 комнаты
Вараждин, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
www.biliskov.com ID: 15056Вараждин, Центр Фантастическая квартира общей чистой площадью 163…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Opcina Cestica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Opcina Cestica, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Вараждинский уезд, Горня Воча Отдельный дом для отдыха с жилой площадью 143,77 м2, построен…
$426,784
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Типы недвижимости в Вараждинской жупания

дома

Параметры недвижимости в Вараждинской жупания, Хорватия

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