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Дома в Вараждинская жупания, Хорватия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Krizance, Хорватия
Дом 4 комнаты
Krizance, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Вараждинский уезд, Горня Воча Отдельный дом для отдыха с жилой площадью 143,77 м2, построен…
€370,000
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Замок 20 комнат в Seljanec, Хорватия
Замок 20 комнат
Seljanec, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 1 214 м²
Вараждин, Нови Мароф, Бела Красивый замок/замок в стиле позднего ренессанса, построенный в …
€430,000
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Дом 4 комнаты в Budinscak, Хорватия
Дом 4 комнаты
Budinscak, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Будинщак, 15 км от Тракошчана Красивый дом на участке 30 083 м2, на котором стоит отдельно …
€135,000
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Параметры недвижимости в Вараждинская жупания, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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