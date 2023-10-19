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Хорватия
Opcina Kanfanar
Дома
Дома в Opcina Kanfanar, Хорватия
виллы
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22 объекта найдено
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Дом 4 спальни
Barat, Хорватия
4
297 м²
Роскошная вилла с бассейном площадью 297 м² и садом площадью 824 м². Он расположен в комплек…
€1,05 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
4
250 м²
2
В тихом месте рядом со Светогом Ловречем продается современная вилла площадью 250 м2 с больш…
€1,14 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Канфанар, Хорватия
4
150 м²
2
Истра, Дебелюхи, уникальная вилла общей площадью 150м2 на просторном участке 643м2. Небольшо…
€780,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Rovinjsko Selo, Хорватия
5
260 м²
2
Ровинь, в Ровиньско Село, всего в 6 км от Ровиня, этот привлекательный дом площадью 260 м2 р…
€610,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Mrgani, Хорватия
5
500 м²
2
Истра, Шоричи, Изысканная вилла Соричи: роскошный каменный дом с бассейном и пышным садом От…
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
4
400 м²
2
Этот красивый дом для отдыха занимает два этажа и расположен на частной территории площадью …
€1,000,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Barat, Хорватия
5
372 м²
Роскошная вилла с бассейном 372 м² и садом 1611 м². Он расположен в комплексе с 3 другими ви…
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Barat, Хорватия
4
359 м²
Роскошная вилла с бассейном 359 м² и садом 880 м². Он расположен в комплексе с 3 другими вил…
€1,12 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Barat, Хорватия
4
250 м²
2
Этот современный дом расположен в саду площадью 1000 м2, который занимает два этажа, цокольн…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 11 спален на первой береговой линии
Mrgani, Хорватия
11
1 561 м²
2
Истрия, в районе муниципалитета Канфанар, эти красивые каменные виллы общей площадью 1561 м2…
€8,00 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Barat, Хорватия
4
353 м²
Роскошная вилла с бассейном площадью 353 м² на двух этажах с кондиционерами. Он расположен в…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 10 спален
Rovinjsko Selo, Хорватия
10
450 м²
2
В Ровиньско Село вилла 450 м2 на земельном участке 3500 м2. Сельская часть небольшого городк…
€700,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Burici, Хорватия
3
200 м²
2
В окрестностях Ровиня мы предлагаем специальный отдельно стоящий дом площадью 200 м2 в тихом…
€640,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
4
289 м²
2
Ровинь, жемчужина Адриатики, очаровательный и живописный старинный город Истрии, расположенн…
€592,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Канфанар, Хорватия
3
3
200 м²
2
ISTRIA - KANFANAR Luxury stone villa Luxury stone villa with with an area of 200m2 built o…
€644,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Barat, Хорватия
4
4
250 м²
1
ISTRIA, KANFANAR - Luxury house with a view of the sea This beautiful house is located nea…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Burici, Хорватия
4
4
188 м²
ISTRIA, KANFANAR - Spacious house with swimming pool In Kanfanar, you will find the peace t…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Putini, Хорватия
4
6
385 м²
На западном побережье полуострова Истрия Ровинь является хорватским рыбацким портом. Историч…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
3
4
306 м²
В Истрии ( на прекрасном хорватском побережье ) мы продаем уникальную, великолепно спроектир…
€990,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Rovinjsko Selo, Хорватия
4
4
307 м²
Мы продаем прекрасную новую виллу в центре Истрии, которая традиционно спроектирована и нахо…
€770,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Канфанар, Хорватия
4
4
297 м²
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 297 м2 на двух этажах с кондиционерами вместимо…
€838,125
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Канфанар, Хорватия
4
4
359 м²
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 359 м2 на двух этажах с кондиционером вместимос…
€928,125
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Параметры недвижимости в Opcina Kanfanar, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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