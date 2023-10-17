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Дома в община Бале, Хорватия

9 объектов найдено
Дом 3 спальни в Бале, Хорватия
Дом 3 спальни
Бале, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Недалеко от истрийского города Бала находится привлекательная четырехзвездочная четырехзвезд…
€2,30 млн
Дом 8 спален в Бале, Хорватия
Дом 8 спален
Бале, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 320 м²
Количество этажей 4
Бэйл, город на холме, окруженный оливковыми рощами и виноградниками. Мощеные аллеи источают …
€470,000
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Бале, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бале, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
ID CODE: 16429
€1,36 млн
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Бале, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Бале, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 670 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, BALE, Modern designer villa! This modern designer villa is located near the old ce…
€4,00 млн
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Бале, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Бале, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
The municipality of Bale located near Rovinj, Vodnjan, Kanfanar and Svetvincenat is a preser…
€1,10 млн
Дом 3 спальни в Бале, Хорватия
Дом 3 спальни
Бале, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Municipality of Bale is located near Rovinj, Vodnjan, Kanfanar and Svetvincenat. The preserv…
€705,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в община Бале, Хорватия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
община Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 850 м²
Св. Петар – Центральная Истрия Топ новая вилла с бассейном ISTRIA – ХОРВАТИЯ Отличная нова…
€545,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бале, Хорватия
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бале, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
тюк Каменный дом с 107м2 недавно отремонтированный ISTRIA – ХОРВАТИЯ   Другой совет инс…
€299,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Бале, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Бале, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
В Истрии, Хорватия, Бейл является поселением и муниципалитетом. Каструм Валлис, римская креп…
€500,000

Параметры недвижимости в община Бале, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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