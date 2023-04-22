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Квартиры в Задар, Хорватия

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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Crno, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Crno, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² Количество этажей 3
€ 170,000
Квартира в исключительном месте, туристический потенциал, Задар Двухкомнатная квартира с чис…
Квартира 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 206 м²
€ 1,250,000
Kožino - luxuriöser Neubau Vierzimmerwohnung NKP 206,02m2 im Erdgeschoss eines im Bau befin…
Квартира 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 197 м²
€ 1,200,000
Кожино - роскошная новостройка Четырехкомнатная квартира НКП 197.38м2 на втором этаже строя…
Квартира 2 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Petrcane, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 450,000
Кожино - роскошная новостройка Двухкомнатная квартира НКП 64.89м2 на 1 этаже строящегося до…
Квартира 3 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 600,000
Кожино - роскошная новостройка Трехкомнатная квартира НКП 88,71м2 на 1 этаже строящегося до…
Квартира 3 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Petrcane, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 600,000
Кожино - роскошная новостройка Трехкомнатная квартира НКП 67.66м2 на 1 этаже строящегося до…
Квартира 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 182 м²
€ 990,000
Кожино - роскошная новостройка Четырехкомнатная квартира НКП 182.18м2 на первом этаже строя…
Квартира 4 комнаты в Petrcane, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Petrcane, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 230 м²
€ 1,550,000
Кожино - роскошная новостройка Четырехкомнатная квартира НКП 230.16м2 на втором этаже строя…
Квартира 4 комнаты в Задар, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Задар, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 1/9 Этаж
€ 255,000
4-room apartment, elevator, storage room, modernly furnished, 85 m2, Višnjik, Zadar 4 bedroo…

Параметры недвижимости в Задар, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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