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Жильё в Город Умаг, Хорватия

Умаг
27
75 объектов найдено
Вилла 11 комнат в Kmeti, Хорватия
Вилла 11 комнат
Kmeti, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 820 м²
€ 2,200,000
Вилла 3 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 3 спальни
Savudrija, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 10,000,000
Вилла 5 спален в Умаг, Хорватия
Вилла 5 спален
Умаг, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Квартира 1 спальня в Savudrija, Хорватия
Квартира 1 спальня
Savudrija, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 205,182
Квартира 1 спальня в Monterol, Хорватия
Квартира 1 спальня
Monterol, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 227,538
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€ 309,548
Квартира 2 спальни в Finida, Хорватия
Квартира 2 спальни
Finida, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 196,550
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 221,000
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€ 221,000
Квартира 4 спальни в Monterol, Хорватия
Квартира 4 спальни
Monterol, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
€ 610,000
Дом 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Дом 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 472,068
Квартира 2 спальни в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 2 спальни
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€ 511,219
Квартира 2 спальни в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 355,713
Квартира 1 спальня в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€ 320,251
Квартира 1 спальня в Crveni Vrh, Хорватия
Квартира 1 спальня
Crveni Vrh, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
€ 327,052
Вилла 3 спальни в Умаг, Хорватия
Вилла 3 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
€ 1,250,000
Вилла 8 спален в Умаг, Хорватия
Вилла 8 спален
Умаг, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
€ 1,800,000
Квартира 1 ванная в Savudrija, Хорватия
Квартира 1 ванная
Savudrija, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 294,250
Квартира 1 ванная в Savudrija, Хорватия
Квартира 1 ванная
Savudrija, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€ 200,630
Квартира 2 комнаты в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Savudrija, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 366,968
Квартира 2 комнаты в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Savudrija, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€ 394,470
Квартира 1 ванная в Savudrija, Хорватия
Квартира 1 ванная
Savudrija, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€ 290,050
Квартира 2 комнаты в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Savudrija, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
€ 613,150
Квартира 2 комнаты в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Savudrija, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 550,520
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
€ 183,000
Квартира 2 спальни в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
€ 184,000
Квартира 2 комнаты в Savudrija, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Savudrija, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 114 м²
€ 597,730
Вилла 4 спальни в Savudrija, Хорватия
Вилла 4 спальни
Savudrija, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 297 м²
€ 1,778,619

Параметры недвижимости в Город Умаг, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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