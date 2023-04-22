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Жильё в Grad Sibenik, Хорватия

Шибеник
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21 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 9/13 Этаж
€ 150,000
Квартира 3 спальни, 80м2, Шубичевац, Шибеник Трехкомнатные апартаменты площадью 80,22 м2 сос…
Вилла 7 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,300,000
Продается фантастическая роскошная вилла, расположеннуая в окрестностях Шибеника, всего в 15…
Дом 2 комнаты в Danilo Biranj, Хорватия
Дом 2 комнаты
Danilo Biranj, Хорватия
2 Количество комнат 108 м² Количество этажей 1
€ 400,000
Дом с бассейном, 107,71 м2, окрестности Шибеника В тихом месте в десяти километрах от центра…
Квартира 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 2/2 Этаж
€ 140,000
Квартира Балдекин, 2 спальни, 47,45 м2 Квартира площадью 47,45 м2 в тихом месте рядом со все…
Дом 7 спален в Шибеник, Хорватия
Дом 7 спален
Шибеник, Хорватия
11 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,380,000
Продается дом, расположенный в тихом месте рядом с пляжем. Дом имеет четыре этажа. В цокольн…
Дом 7 спален в Шибеник, Хорватия
Дом 7 спален
Шибеник, Хорватия
10 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается коммерческая недвижимость, расположенная в первом ряду от моря всего в нескольких …
Особняк 2 спальни в Шибеник, Хорватия
Особняк 2 спальни
Шибеник, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 750,000
Продается имение, расположенное в тихом месте в окрестностях Шибеника. Дом, площадью 250 м2,…
Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
Дом 8 спален в Шибеник, Хорватия
Дом 8 спален
Шибеник, Хорватия
13 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 790,000
Продается красивый гостевой дом площадью 385 м2 с 5 апартаментами, расположенный в привлекат…
Вилла 5 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 4
€ 750,000
ВОЗМОЖНОСТЬ! ЦЕНА СНИЖЕНА! Продается прекрасный новый дом, расположенный в пригороде Шибени…
Вилла 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 995,000
Продается прекрасная новая двух этажная вилла, расположенная в живописной деревне в окрестно…
Вилла 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,460,000
Продается роскошная вилла на стадии строительства, завершение которого ожидается к лету 2022…
Вилла 10 спален в Шибеник, Хорватия
Вилла 10 спален
Шибеник, Хорватия
12 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,950,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается имение, расположенное в тихом приморском городке в…
Вилла 4 спальни в Шибеник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 850,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается вилла, расположенная в тихом месте в прибрежном г…
Дом 3 комнаты в Dubrava kod Sibenika, Хорватия
Дом 3 комнаты
Dubrava kod Sibenika, Хорватия
3 Количество комнат 223 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Вилла с бассейном и просторным садом, 223 м2, Дубрава недалеко от Шибеника Вилла с жилой пло…
Квартира 2 комнаты в Grebastica, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grebastica, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 130,775
Гребаштица, вокруг Шибеника, квартира 50,31 м2 в новом доме, на первом этаже, лифт, одна спа…
Квартира 4 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 580,000
Шибеник, 1-й ряд у моря, площадь 150 м2, 1-й этаж, южная ориентация, удобная современная ква…
Дом 3 комнаты в Dubrava kod Sibenika, Хорватия
Дом 3 комнаты
Dubrava kod Sibenika, Хорватия
3 Количество комнат 283 м² Количество этажей 3
€ 680,000
Роскошная вилла первоклассного строительства, 283 м2, Дубрава недалеко от Шибеника Роскошная…
Дом 4 комнаты в Каприе, Хорватия
Дом 4 комнаты
Каприе, Хорватия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 186 м²
€ 465,000
Остров Каприе, первый ряд от моря, дом на первом этаже 162 м2 + подсобное здание 24 м2 на уч…
Дом 4 комнаты в Brodarica, Хорватия
Дом 4 комнаты
Brodarica, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 196 м²
€ 540,000
Шибеник - Бродарика. Роскошная минималистская вилла недалеко от моря и гостиничного комплекс…
Дом 4 комнаты в Шибеник, Хорватия
Дом 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 198 м²
€ 3,800,000
Шибеник, уникальная недвижимость в привлекательном месте с панорамным видом на город. Очаро…

Параметры недвижимости в Grad Sibenik, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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