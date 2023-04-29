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Realting.com
Хорватия
Дубровницко-Неретванская жупания
Жильё в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
Grad Korcula
32
Grad Dubrovnik
27
Корчула
24
Дубровник
20
Opcina Orebic
15
Opcina Vela Luka
10
Opcina Blato
7
Opcina Slivno
7
Opcina Smokvica
4
Opcina Dubrovacko primorje
3
Opcina Lumbarda
3
Opcina Ston
3
Grad Ploce
2
Плоче
2
Opcina Janjina
1
Opcina Konavle
1
Opcina Kula Norinska
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130 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Lumbarda, Хорватия
4 Количество комнат
182 м²
2/2 Этаж
€ 630,000
Современные апартаменты с панорамным видом на море в Лумбарде, Корчула На прекрасном острове…
Дом 9 комнат
Lumbarda, Хорватия
9 Количество комнат
1 054 м²
Количество этажей 2
€ 1,800,000
Современная вилла с панорамным видом на море в Лумбарде, Корчула На прекрасном острове Корчу…
Квартира 5 комнат
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
178 м²
€ 830,000
Дубровник, Горица - первая линия от моря Красивая, уютная пятикомнатная квартира 178 м2 на …
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,150,000
Каменная вилла построена каскадно и разделена на четыре уровня и четыре полностью функционал…
Вилла 6 спален
Корчула, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 500,000
Продается вилла на острове Корчула, всего в 400 метрах от моря, и в нескольких минутах ходьб…
Дом 3 комнаты
Vela Luka, Хорватия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 230,000
Вела Лука Комфортабельный отдельно стоящий дом общей жилой площадью 115 м2, 1975 года постр…
Квартира 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 615,000
Продаются квартиры в строящемся доме с лифтом, расположенном на исключительной локации в пер…
Вилла 4 спальни
Lumbarda, Хорватия
6 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 3,800,000
Продается элитная трехэтажная вилла, расположенная в тихой бухте на острове Корчула. Вилла р…
Вилла 4 спальни
Vela Luka, Хорватия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,280,000
For sale a beautiful house located on the beach, in the suburbs of Vela Luka on the island o…
Дом 3 спальни
Vela Luka, Хорватия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 756,000
For sale beautifully decorated house of 252 m2, located in the center of a seaside town on t…
Дом 6 спален
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 800,000
Продается дом с прекрасным видом на море. Он расположен в отличном месте на острове Корчула,…
Дом 5 спален
Lastovo, Хорватия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 490,000
Продается трехэтажный дом, расположенный на берегу моря. На первом этаже находится большой г…
Вилла 5 спален
Корчула, Хорватия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 500,000
Дом 10 спален
Orebic, Хорватия
15 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,950,000
Продается старинное имение, расположенное возле моря в центре Оребича. Имение состоит из гла…
Дом 4 спальни
Orebic, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается красивый дом площадью 200 м2, расположенный в привлекательном месте на полуострове…
Дом 31 комната
Корчула, Хорватия
31 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 2,150,000
Продается интересная недвижимость с фантастическим видом на море, расположенная в привлекате…
Дом 10 спален
Orebic, Хорватия
15 Количество комнат
10 ванных комнат
Количество этажей 6
€ 1,990,000
Продается старинный каменный дворец, расположенный всего в 30 м от моря и прекрасного галечн…
Вилла 6 спален
Drace, Хорватия
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается роскошная вилла расположенная на северной стороне полуострова Пелешац в первом ряд…
Вилла 4 спальни
Корчула, Хорватия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается строящаяся вилла, общей площадью 398 м2, расположенная на исключительной локации в…
Дом 4 спальни
Корчула, Хорватия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Продается прекрасный дом, расположенный в тихом месте на южной стороне острова Корчула, всег…
Дом 5 спален
Vela Luka, Хорватия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается просторный трехэтажный дом в пригороде Вела Луки, …
Дом 7 спален
Корчула, Хорватия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается гостевой дом, расположеннный в первой линии от моря, в защищенной бухте на северно…
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается недавно построенная роскошная вилла современной архитектуры, расположенная недалек…
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
8 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
Вилла 3 спальни
Duboka, Хорватия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 800,000
Продается строящаяся трехэтажная вилла, расположенная на склоне холма, в небольшом приморско…
Вилла 9 спален
Корчула, Хорватия
13 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается красивая трехэтажная вилла в первой линии у прекрасного синего моря, расположенная…
Вилла 3 спальни
Корчула, Хорватия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продаются две эксклюзивные недавно построенные виллы с видом на море. Они расположены в небо…
Дом 5 спален
Lastovo, Хорватия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА!!! Продается вилла, расположенная в привлекательном ме…
Вилла 4 спальни
Orebic, Хорватия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,200,000
Продается уникальная роскошная вилла, расположенная на южной стороне полуострова Пелешац, вс…
Вилла 9 спален
Viganj, Хорватия
14 Количество комнат
9 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,780,000
Продается недавно построенный гостевой дом в первой линии от моря, расположенный в защищенно…
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Параметры недвижимости в Дубровницко-Неретванская жупания, Хорватия
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