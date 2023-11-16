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Жильё в Возраждане, Болгария

квартиры
6
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Возраждане, Болгария
Квартира 2 комнаты
Возраждане, Болгария
Комнаты 2
Площадь 76 м²
€91,200
Квартира 3 комнаты в Возраждане, Болгария
Квартира 3 комнаты
Возраждане, Болгария
Комнаты 3
Площадь 99 м²
€106,000
Квартира 2 комнаты с Spalni в Возраждане, Болгария
Квартира 2 комнаты с Spalni
Возраждане, Болгария
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Агентство Квадрат представляет вашему вниманию однокомнатную, просторную квартиру в метрах…
€79,000
Квартира 1 спальня в Возраждане, Болгария
Квартира 1 спальня
Возраждане, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€78,958
Квартира 2 спальни в Возраждане, Болгария
Квартира 2 спальни
Возраждане, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€130,000
Квартира 3 комнаты в Возраждане, Болгария
Квартира 3 комнаты
Возраждане, Болгария
Комнаты 3
Площадь 120 м²
€145,000

Параметры недвижимости в Возраждане, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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