Варна — третий по величине город Болгарии, образовательно-культурный центр с хорошим уровнем жизни. Недвижимость на берегу Черного моря все больше привлекает иностранных граждан, которые находятся в поиске выгодных вариантов для инвестирования.

В каких районах Варны стоит рассматривать покупку квартиры

Лучшие районы города, в которых можно купить апартаменты в Варне — Центр, Бриз, Чайка, Възраждане, Левски. Поблизости много достопримечательностей и все необходимые объекты инфраструктуры. Также актуальна продажа квартир в Варне в районах возле моря — Евксиноград, Галата, Винс, Чайка, Траката. Много выгодных предложений ежедневно появляется на сайте REALTING.

Сколько в среднем стоит квартира в Варне

Приобрести квартиры и апартаменты в Варне можно по цене от 700-800 евро за м². Окончательная стоимость зависит от расположения и года постройки дома, ремонта, мебели, площади помещений и т. д. Небольшую студию площадью 20-30 м² можно приобрести за 15-20 тыс. евро.

Что нужно знать иностранцам при покупке квартиры в Варне

Купить квартиру в Варне иностранные граждане могут без каких-либо ограничений. Если стоимость недвижимости выше 300 тыс. евро, можно рассчитывать на получение ВНЖ. Через пять лет можно начинать оформлять гражданство.