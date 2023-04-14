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Купить квартиру в Варне, Болгария

Варна
88
Бяла
34
Dolni Chiflik
12
Квартира В архив
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134 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Byala, Болгария
Квартира 2 спальни
Byala, Болгария
100 м² 5 Этаж
€ 75,950
ID 30854776 For sale it is offered :1 bedroom apartment on the 5th floor with panoramic sea …
Студия 1 комнатав Золотые Пески, Болгария
Студия 1 комната
Золотые Пески, Болгария
1 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/11 Этаж
€ 52,000
Студия SEA view в Берлине Golden Beach, Золотые пески IBG Real Estates рада предложить эту …
Квартирав Golitsa, Болгария
Квартира
Golitsa, Болгария
€ 84,500
Прекрасный 2-этажный дом вблизи курортного городка Бяла.   Преимущества -Распол…
Квартирав Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
57 м²
€ 63,000
Новостроящийся элитный жилой комплекс с ярко выраженной индивидуальностью в одном из самых…
Квартира 2 спальнив Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира 2 спальни
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
102 м² 4 Этаж
€ 103,390
#28716558An apartment with 1 bedroom is offered for sale Price: 105500 eurosLocation: Golden…
Квартира 3 спальнив Чайка, Болгария
Квартира 3 спальни
Чайка, Болгария
106 м² 4 Этаж
€ 95,700
ID 29898826We offer for sale a large 3-room apartment on the 4th floor in the complex Iglika…
Квартирав Чайка, Болгария
Квартира
Чайка, Болгария
€ 45,000
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
123 м²
€ 291,622
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
196 м²
€ 451,728
  AZUR  PANORAMA 1 Представляем Вашему вниманию наш самый новый проект - Жил…
Квартирав Чайка, Болгария
Квартира
Чайка, Болгария
€ 138,000
Предлагаем Вашему вниманию меблированную квартиру с шикарным видом на море в комплексе кла…
Квартирав Venelin, Болгария
Квартира
Venelin, Болгария
€ 115,000
Предлагаются на продажу два соседних участка в курортной зоне Камчия, в 25 км от города Ва…
Квартирав Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
€ 65,000
Помещение под магазин в новом жилом доме, город Варна, район Возраждане   Описани…
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
69 м²
€ 108,044
AZUR DELUXE 6 Представляем Вашему вниманию наш самый новый проект - жилой комплекс &ldqu…
Квартира 1 спальняв Бяла, Болгария
Квартира 1 спальня
Бяла, Болгария
2 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м² Количество этажей 4
€ 42,000
Квартира имеет два отдельных входа, один вход имеет собственный двор и вид на бассейн. Кварт…
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
80 м² 6 Этаж
€ 69,000
Месторасположение жилого комплекса  на территории ботанического сада у г.Варна делает наш ко…
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
73 м² 4 Этаж
€ 115,679
“Святой Константин” хорошо знаком своим спокойствием и прекрасными пляжами. Эксклюзивный кур…
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
73 м² 5 Этаж
€ 99,047
Представляем вашему вниманию элитный комплекс закрытого типа, расположенный на второй линии …
Квартира 2 спальнив Shkorpilovtsi, Болгария
Квартира 2 спальни
Shkorpilovtsi, Болгария
89 м² 3 Этаж
€ 70,560
#19335997Offered for sale:1 bedroom apartment on the first line of the sea.Cost: 72000 euros…
Квартирав Byala, Болгария
Квартира
Byala, Болгария
€ 88,000
Прекрасный просторный  апартамент с видом на море и шикарной террасой в городе Б…
Квартирав Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
€ 240,000
Прекрасный новый дом в престижном районе Варны Местоположение Живописная местность &bd…
Квартирав Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
€ 280,000
Двухэтажный меблированный дом с прекрасной морской панорамой в живописном месте Варны М…
Квартирав Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
€ 115,000
Роскошный меблированный апартамент с просторной террасой с видом на море в г. Варна, в пре…
Квартирав Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
60 м²
€ 91,808
Жилой комплекс семейных апартаментов в солнечном и элитном районе Бриз.   Местопо…
Квартирав Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
€ 167,000
Прекрасный меблированный апартамент в престижном здании в предпочитаемом для жизни и инвес…
Квартирав Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
41 м²
€ 39,245
Новый жилой проект в Варне, в коммуникативном районе, в близости от нового парка   …
Квартирав Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
Квартира
Saints Constantine and Helena Resort, Болгария
151 м²
€ 205,500
    Представляем Вашему вниманию наш новейший проект  – жилой ком…
Квартирав Золотые Пески, Болгария
Квартира
Золотые Пески, Болгария
€ 390,000
Роскошный дом с бассейном, прекрасной  морской панорамой и видом на сосновый лес в пр…
Квартирав Чайка, Болгария
Квартира
Чайка, Болгария
37 м²
€ 58,500
Новостроящийся жилой комплекс закрытого типа, расположенный в 7 км. от центра Варны, между…
Квартирав Варна, Болгария
Квартира
Варна, Болгария
69 м²
€ 69,090
Жилой комплекс-небоскреб с апартаментами высокого класса в городе Варна, жилом районе Млад…
Квартирав Чайка, Болгария
Квартира
Чайка, Болгария
40 м²
€ 40,000
Комплекс находится в Золотых Песках – жемчужине черноморского побережья Болгарии. Ку…

Параметры недвижимости в Варненская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Варна — третий по величине город Болгарии, образовательно-культурный центр с хорошим уровнем жизни. Недвижимость на берегу Черного моря все больше привлекает иностранных граждан, которые находятся в поиске выгодных вариантов для инвестирования. 

В каких районах Варны стоит рассматривать покупку квартиры

Лучшие районы города, в которых можно купить апартаменты в Варне — Центр, Бриз, Чайка, Възраждане, Левски. Поблизости много достопримечательностей и все необходимые объекты инфраструктуры. Также актуальна продажа квартир в Варне в районах возле моря — Евксиноград, Галата, Винс, Чайка, Траката. Много выгодных предложений ежедневно появляется на сайте REALTING

Сколько в среднем стоит квартира в Варне

Приобрести квартиры и апартаменты в Варне можно по цене от 700-800 евро за м². Окончательная стоимость зависит от расположения и года постройки дома, ремонта, мебели, площади помещений и т. д. Небольшую студию площадью 20-30 м² можно приобрести за 15-20 тыс. евро.

Что нужно знать иностранцам при покупке квартиры в Варне

Купить квартиру в Варне иностранные граждане могут без каких-либо ограничений. Если стоимость недвижимости выше 300 тыс. евро, можно рассчитывать на получение ВНЖ. Через пять лет можно начинать оформлять гражданство.

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