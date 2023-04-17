Купить дом в Sredets, Болгария

Дом 2 спальни Momina Tsarkva, Болгария 3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2

€ 39,995

Продается отдельно стоящий двухэтажный дом в небольшой деревне в регионе Бургас недалеко от …