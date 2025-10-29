Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Sredets
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Sredets, Болгария

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Drachevo, Болгария
Дом 3 комнаты
Drachevo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Предлагаем меблированный одноэтажный дом с двором в селе Драчево, Бургас. Площадь дома со…
$128,807
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Дом 8 комнат в Prohod, Болгария
Дом 8 комнат
Prohod, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Предлагаем меблированный двухэтажный дом с участком и ГАРАЖОМ в деревне Проход. Площадь д…
$90,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения
English, Русский, Français, Български
Telegram Написать в Telegram
Дом 3 комнаты в Drachevo, Болгария
Дом 3 комнаты
Drachevo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Single-Storied House with Large Garden | Village of Drachevo, Burgas Region IBG Real Estates…
$129,498
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Sredets, Болгария

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти