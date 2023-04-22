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Дома в Русенская область, Болгария

Dve Mogili
2
Ivanovo
2
Ruse
2
Бяла
1
7 объектов найдено
Дом 3 спальни в Dve Mogili, Болгария
Дом 3 спальни
Dve Mogili, Болгария
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 21,500
IBG Real Estates рада предложить этот прекрасный дом в очень хорошем состоянии, расположенны…
Дом 4 спальни в Бяла, Болгария
Дом 4 спальни
Бяла, Болгария
6 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 74,999
4-х местный дом в городе Бяла Русе IBG Real Estates предлагает на продажу этот большой кирп…
Дом 1 спальня в Ruse, Болгария
Дом 1 спальня
Ruse, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² Количество этажей 1
€ 43,000
Вилла с гаражом на асфальтовой дороге в В.З. Касева Чесма, город Русе IBG Real Estates рада…
Дом 1 спальня в Shtraklevo, Болгария
Дом 1 спальня
Shtraklevo, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 41,200
1-местный меблированный дом в Штраклево IBG Real Estates предлагает на продажу этот уютный …
Дом в Ruse, Болгария
Дом
Ruse, Болгария
117 м² Количество этажей 2
€ 75,000
2-х спальный отремонтированный дом в природном парке Русенски Лом IBG Real Estates предлага…
Дом 1 спальня в Ivanovo, Болгария
Дом 1 спальня
Ivanovo, Болгария
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² Количество этажей 1
€ 15,000
1-местный дом с садом возле Русе IBG Real Estates предлагает на продажу этот кирпичный дом,…
Дом 3 спальни в Dve Mogili, Болгария
Дом 3 спальни
Dve Mogili, Болгария
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 18,000
3-комнатный дом с великолепным панорамным видом недалеко от Русе IBG Real Estates рада пред…

Параметры недвижимости в Русенская область, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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