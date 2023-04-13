Почему стоит приобрести недвижимость в Несебре

Болгарский курорт — идеальное место для проживания с семьей. Располагаясь на знаменитом черноморском побережье, он предлагает обилие чистых песчаных пляжей, на которых можно загорать около 6 месяцев в году. Причем доступ к пляжным зонам доступен почти из каждого дома — это связано с тем, что Несебр достаточно маленький городок. Впрочем, несмотря на скромную территорию, он отличается развитой инфраструктурой — здесь много ресторанов, музеев, магазинов и других мест, где можно увлекательно провести время.

Отдельно стоит выделить удобное географическое месторасположение городка. Он находится в 5 км от двух других популярных курортных зон — Равды и Солнечного Берега. Это позволяет жителям болгарского курорта свободно передвигаться между городами в поисках новых развлечений.

Почем продается недвижимость в Несебре

Стоимость местного жилья зависит от ряда факторов:

техническое оснащение объекта;

удаленность от первой линии;

год постройки дома;

наличие свежего ремонта.

В среднем цены у большинства объектов в Несебре на платформе REALTING установлены в пределах 500-600 евро за кв. метр. Это намного дешевле, чем на других курортах Болгарии. По такой стоимости можно приобрести как апартаменты в центре, так и частные дома возле пляжных зон. Исключение составляют квартиры в новых комплексах — за их «квадрат» продавцы просят около 700-800 евро.

Из-за невысоких цен местное жилье активно раскупается зарубежными инвесторами для последующей сдачи в аренду. Тем более, что Несебр остается популярен у иностранных туристов в течение всего года. Особенным спросом у инвесторов на платформе REALTING пользуются апартаменты в новых комплексах возле Черного моря. Такие объекты приносят за год доход от 5 до 10 тысяч евро.

Стоит ли инвестировать в недвижимость в Несебре

Покупка местных апартаментов может стать выгодным капиталовложением. Они отлично подходят как для личного пользования, так и для долгосрочной сдачи в аренду.

Кроме того, не стоит забывать, что недвижимость в Несебре ежегодно растет в цене примерно на 5-7%. Это открывает хорошие возможности для ее перепродажи спустя несколько лет. Платформа REALTING рекомендует инвесторам в первую очередь рассмотреть вариант с куплей объектов у первой линии — этот тип жилья самый ликвидный на болгарском курорте.