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Дома в Изгрев, Болгария

1 объект найдено
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с двором в Изгрев, Болгария
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Изгрев, Болгария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 100 м²
Bestay Property presents a very luxury property in the Diplomatic region in Sofia. The estat…
€3,80 млн

Параметры недвижимости в Изгрев, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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