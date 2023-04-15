Дом 4 спальни Albena Resort, Болгария 5 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2

€ 139,900

Вид на море / бассейн Дом с 4 спальнями и 3 ванными комнатами всего в 5 минутах от пляжа. Не…