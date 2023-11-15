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Кондо в Болгарии

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1 объект найдено
Кондо 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ravda, Болгария
Кондо 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ravda, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 4/4
1 bedroom apartments in Nessebar, Bulgaria Location: Nessebar Complex: Viyana Two-r…
€69,000

Параметры недвижимости в Болгарии

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