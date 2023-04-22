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Продажа домов в Банско, Болгария

Dobrinishte
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1 объект найдено
Дом 2 спальни в Dobrinishte, Болгария
Дом 2 спальни
Dobrinishte, Болгария
2 ванных комнат 98 м²
€ 120,000

Параметры недвижимости в Банско, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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