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Купить квартиру в Жабинковский район, Беларусь

Жабинка
10
Ленинский сельский Совет
2
Квартира В архив
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12 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 2/5 Этаж
€ 12,519
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1986 г.п., 2 / 5 кирпич, 31,4 / 31,0 / 19,2 …
Квартира 2 комнатыв Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
2 Количество комнат 58 м² 1/4 Этаж
€ 23,326
Лот 6883. Предлагаем купить двухкомнатную квартиру в Жабинке. Хорошая просторная квартира об…
Квартира 1 комнатав Ленинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Ленинский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 9,006
1-комнатная квартира, санаторий Буг, 1979 г.п., 3 / 5 кирпич, 33,9 / 33,9 / 19,3 / 6,9, сану…
Квартира 3 комнатыв Жабинка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жабинка, Беларусь
3 Количество комнат 78 м² 2/5 Этаж
€ 38,727
Продаётся отличная трёхкомнатная квартира по улице Франциска Скорины в Жабинке. Квартира нах…
Квартира 1 комнатав Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 15,040
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1980 г.п., 3 / 5 кирпич, 34,2 / 34,2 / 17,8 …
Квартира 2 комнатыв Ленинский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ленинский, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Продается светлая и уютная 2-х комнатная квартира в аг. Ленинский. Общая площадь 42,7 м.кв. …
Квартира 1 комнатав Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 3/3 Этаж
€ 18,012
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. 22 съезда КПСС, 1962 г.п., 3 / 3 кирпич, 30,3 / 30,3 /…
Квартира 1 комнатав Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 4/5 Этаж
€ 16,932
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Коммунистическая, 1978 г.п., 4 / 5 кирпич, 34,1 / 34,1…
Квартира 1 комнатав Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 5/5 Этаж
€ 17,022
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Советская, 1977 г.п., 5 / 5 кирпич, 33,9 / 33,9 / 19,1…
Квартира 1 комнатав Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
1 Количество комнат 30 м² 1/4 Этаж
€ 15,310
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Титова, 1964 г.п., 1 / 4 кирпич, 30,6 / 30,2 / 17,4 / …
Квартира 3 комнатыв Жабинка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жабинка, Беларусь
3 Количество комнат 72 м² 2/5 Этаж
€ 28,820
Продается 3-комнатная квартира в Жабинке ул.Центральная.  Дом 1991г., 72,1/42,9/9,2, па…
Квартира 2 комнатыв Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
2 Количество комнат 39 м² 3/5 Этаж
€ 15,310
Sale of 2-room apartment, Zhabinka3/5 & nbsp; storey brick house, area 39.1 / 24.7 / 5.6 m &…

Параметры недвижимости в Жабинковский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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