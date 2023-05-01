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Жильё в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 31,787
Продается участок с домом, 22 сотки в 14 км от Минска по Слуцкому направлению в деревне Слоб…
Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
272 м²
€ 83,462
Продается дом в д. Слобода, Минск. р-н, Слуцкое направление, в 10 км от МКАД. 2018 год постр…
Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 22,614
Продается дом под Минском с участком 16 соток! Адрес: д. Слобода, ул. Виктора Жудро ⭕️ В как…
Квартира 1 комната в Самохваловичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Самохваловичи, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 1/2 Этаж
€ 29,062
Продается однокомнатная квартира в д. Самохваловичи, ул. Парковая, д.2. 10 км от МКАД по Слу…
Коттедж в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
237 м²
€ 190,265
Любителям загородной жизни – двухквартирный дом всего в 8 минутах от Минска. Если вы ц…
Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
105 м²
€ 76,288
Продается компактный дом в живописном месте в пригороде Минска, в д. Слобода. Минская обл., …
Коттедж в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
245 м²
€ 317,866
Продается коттедж, новый с ремонтом рядом с Минском. д.Слобода (коттеджная застройка) Комфор…

Параметры недвижимости в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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