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Купить коттедж в Пуховичский район, Беларусь

Голоцкий сельский Совет
3
Руденский сельский Совет
3
Новосёлковский сельский Совет
2
Новопольский сельский Совет
1
Пережирский сельский Совет
1
Свислочский сельский Совет
1
Туринский сельский Совет
1
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14 объектов найдено
Коттеджв Свислочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Свислочский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 33,388
Продажа законсервированного жилого дома 2022 г.п. в коттеджной застройке гп Свислочь м…
Коттеджв Туринский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Туринский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 24,430
Двухэтажный дом посреди живописного леса! Адрес: д. Хочин, ул. Лесная ⭕️ О Вашем будущем уча…
Коттеджв Моторово, Беларусь
Коттедж
Моторово, Беларусь
180 м²
€ 49,765
Продается дом (коттедж) в д. Моторово, в 17 км от МКАД, Голоцкий с/с в Могилевско-Пуховичско…
Коттеджв Новопольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
250 м²
€ 180,059
Продается коттедж в пригороде Минска. Адрес: Пуховичский р-н, Новопольский с/с, д. Вой…
Коттеджв Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
181 м²
€ 78,719
Продается современный экологичный дом 180,5 м2 из нового профилированного бруса, качественно…
Коттеджв Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
165 м²
€ 76,910
Продается просторный 3-х этажный дом в д. Хозянинки, Пуховичский р-н, Минская обл. (23 км от…
Коттеджв Марьино, Беларусь
Коттедж
Марьино, Беларусь
153 м²
€ 36,184
Продажа жилого дома 2021 г.п. в коттеджгой застройке п. Марьино  окраина г. Марьина Гор…
Коттеджв Пережирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пережирский сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 161,962
Продается современный коттедж в живописном месте: деревня Караваево! Великолепная экология: …
Коттеджв Руденск, Беларусь
Коттедж
Руденск, Беларусь
281 м²
€ 113,102
Многофункциональный, просторный коттедж с лоджией, гаражем, хозпостройкой. Площадь дома по С…
Коттеджв Руденск, Беларусь
Коттедж
Руденск, Беларусь
149 м²
€ 66,957
Продажа жилого дома 2014 г.п. в гп Руденск ( 69% готовности). Площадь СНБ 155,45кв.м., общая…
Коттеджв Руденский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Руденский сельский Совет, Беларусь
169 м²
€ 31,669
Продается недостроенный коттедж, 37 км от МКАД, Гомельское направление, д. Анетово. Место ти…
Коттеджв Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
125 м²
€ 30,040
Продажа жилого дома 2020 г.п. в аг. Новоселки (рядом с г. Марьина Горка). Общая площадь СНБ …
Коттеджв Руденский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Руденский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 28,954
В живописном месте - коттеджная застройка д.Анетово, продается незавершенное законсерви…
Коттеджв Руденский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Руденский сельский Совет, Беларусь
192 м²
€ 167,382
Продается одноэтажный коттедж с возможностью надстройки второго этажа. ХАРАКТЕРИСТ…

Параметры недвижимости в Пуховичский район, Беларусь

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