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18 объектов найдено
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Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
158 м²
€ 100,193
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
198 м²
€ 135,840
Эксклюзивный таунхаус в доме на 2 семьи в Заславле Адрес: Заславль, ул. Молодечненская ❤️ Пр…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 84,330
Дом из дерева в живописном месте. 20 минут пути от Минска. &…
Коттедж
Новашино, Беларусь
200 м²
€ 100,285
Продаётся загородный дом в д. Новашино. 22 км от МКАД (Молодечненское направление). Д…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
190 м²
€ 164,102
До центра «Заславль» 1 км. маршрутки, автобусы в любом направлении. В 300 метрах…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
337 м²
€ 410,255
Продается современный двухэтажный коттедж. Деревня Шубники, ул. Космонавтов. Участок 15 сото…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
173 м²
€ 54,701
Продается коттедж в СТ Надежда-МЭТЗ, рядом деревня Пеликшты. Заславль в 5 км. Молодечненское…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
363 м²
€ 213,333
Продается комфортный дом в пригороде Минска (г.Заславль). Дом (2013 года): Площадь дома 362,…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
245 м²
€ 127,179
Предлагается идеальное живописное место для постоянного проживания в пригороде Минска! Одно …
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
208 м²
€ 200,569
Продается коттедж в д. Шубники, 20 км от МКАД по Молодечненскому направлению, 3 км от г. Зас…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
281 м²
€ 108,490
Дом в д. Ермаки. Молодечненское направление, 27 км от Минска. Жилой дом, ухоженный участок, …
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
285 м²
€ 610,824
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью, вк…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
285 м²
€ 610,824
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью, вк…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
246 м²
Цена по запросу
Продаётся усадебный дом премиум-класса 100% готовности с вспомогательными постройками. Распо…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
246 м²
€ 410,255
Продаётся усадебный дом премиум-класса 100% готовности с вспомогательным…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
163 м²
€ 99,373
Данный дом – это сочетание вкуса, стиля и детально продуманных архитектурных решений д…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
494 м²
€ 91,159
Монументальный, добротный 3-х уровневый коттедж в живописном районе Заславля на ул. Кн…
Коттедж
Петришковский сельский Совет, Беларусь
366 м²
€ 200,569
Цена снижена на 90 тыс. долларов! Два двухэтажных дома по цене одного! Загородный комплекс &…
Параметры недвижимости в Петришковский сельский Совет, Беларусь
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