Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Коттеджи
Купить коттедж с видом на море в Беларуси
Барановичи
33
Слуцк
40
Папернянский сельский Совет
88
Лида
44
Озерицко-Слободской сельский Совет
72
Петришковский сельский Совет
86
Фанипольский сельский Совет
20
Острошицко-Городокский сельский Совет
77
Раковский сельский Совет
75
Боровляны
41
Заболотский сельский Совет
57
Мотыкальский сельский Совет
76
Кобрин
32
Молодечно
12
Слоним
20
Жодино
10
Витебск
19
Тельминский сельский Совет
51
Горанский сельский Совет
43
Смолевичи
30
Показать больше
Показать меньше
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
48 м²
3/16 Этаж
€ 78,689
Просторная 1-комнатная квартира общей площадью 47.5 кв.м. Квартира с дизайнерским ремонтом. …
Квартира 2 комнаты
Полоцк, Беларусь
2 Количество комнат
41 м²
1/5 Этаж
€ 15,115
Продаётся компактная двухкомнатная квартира без ремонта в районе железнодорожного вокзала по…
Дом
Коробчицы, Беларусь
130 м²
€ 43,022
Незавершённое законсервированное капитальное строение (71 % готовности). Одноэтажный дом ман…
Дом
Минск, Беларусь
191 м²
€ 246,419
Продается аккуратный жилой дом Минске ! ул. Кутузова , Первомайский район Отличное месторасп…
Квартира 4 комнаты
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат
134 м²
2/2 Этаж
€ 192,280
Продается абсолютно новый, уютный, компактный домик, 2022 года постройки, в Заславле! Адрес:…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
12/23 Этаж
€ 65,997
- При покупке квартиры в жилом комплексе «Минск Мир» через агентство недвижимост…
Дом
Фаниполь, Беларусь
246 м²
€ 100,675
Дом из блока ГЗ 400мм, утеплен и оштукатурен; Крыша с деревянными перекрытиями (дерево …
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат
59 м²
4/5 Этаж
€ 31,798
Продажа 2-х комнатной квартиры, г. Жодино, ул. Школьная, дом 10-14/5 этажного кирпичног…
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
215 м²
€ 215,273
Большой, просторный дом (площадь по СНБ 251.3 кв.м, площадь застройки 208 кв.м) выполнен в 2…
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
5/5 Этаж
€ 13,008
В продаже квартира в Восточном микрорайоне! * Площадь: общая – 30,6 кв.м., жилая…
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
360 м²
€ 916,057
Дом размещается на участке в 25 соток, прилегающем к гольф-полям. Вокруг — листве…
Квартира
Минск, Беларусь
49 м²
2/5 Этаж
€ 19,237
Sale of 1/2 share in 2-room apartment, Minsk, Uborevich str., house 164, Mr. Chijovka 2/5…
Параметры недвижимости в Беларуси
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты