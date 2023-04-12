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Купить коттедж с бассейном в Беларуси

Гродно
71
Могилёвская область
94
Борисов
99
Орша
90
Гомель
45
Боровлянский сельский Совет
91
Колодищанский сельский Совет
188
Могилёв
38
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71 объект найдено
Коттеджв Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
1 105 м²
€ 1,236,677
Продается жилой комплекс, состоящий из двух отдельностоящих жилых домов, каждый из которых р…
Коттеджв Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
285 м²
€ 412,226
Продается коттедж у леса (25 км от МКАД).  Удобный выезд из Минска, 5 км до горнолыжног…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 176,799
Продается просторный жилой дом в г. Брест на ул. 4-я Вересковая.   Трехуровневый дом (1…
Коттеджв Тельмы 1, Беларусь
Коттедж
Тельмы 1, Беларусь
319 м²
€ 164,890
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
166 м²
€ 123,668
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
382 м²
€ 164,890
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттеджв Колодищи, Беларусь
Коттедж
Колодищи, Беларусь
192 м²
€ 187,792
Продается Коттедж в аг. Колодищи (Полигон) на 15 сотках в 9км от Минска. Пирог дома:&nb…
Коттеджв Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
475 м²
Цена по запросу
Продается коттедж д.Загорье Общая площадь СНБ 474,5 кв.м, общая площадь 361 кв.м ( 2 уровня+…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
283 м²
€ 815,291
Продается уникальный VIP комплекс для жизни и бизнеса, поселок Опытный, Боровляны. 5 км от М…
Коттеджв Слобода, Беларусь
Коттедж
Слобода, Беларусь
359 м²
€ 1,007,663
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Слобода ул. Светлая Общая площадь СНБ –…
Коттеджв Мирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
€ 201,533
Продажа агроэкоусадьбы  «Мiрскiя крынiцы». Благоустроенная база отдыха &nbs…
Коттеджв Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
251 м²
€ 256,404
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 26 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский …
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
400 м²
€ 687,043
Коттеджв Смолевичи, Беларусь
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
144 м²
€ 108,095
Двухэтажный коттедж со всеми коммуникациями, полностью готовый для проживания, с бассейном и…
Коттеджв Бобруйск, Беларусь
Коттедж
Бобруйск, Беларусь
252 м²
Цена по запросу
Продается элитный, современный коттедж со всем необходимым для комфортной жизни! Центр город…
Коттеджв Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
244 м²
€ 348,102
Коттедж в Минске, в Центральном районе!    Площадь по СНБ 249.9 кв.м, общая …
Коттеджв Лесковка, Беларусь
Коттедж
Лесковка, Беларусь
107 м²
€ 105,255
 Цена снижена радикально! Продается коттедж  рядом с Минском-70% готовности (общая…
Коттеджв Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
214 м²
€ 151,149
Продается жилой дом --– теплый, светлый, комфортный, просторный и уютный--- с земельны…
Коттеджв Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
235 м²
€ 151,149
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
Коттеджв Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
391 м²
€ 380,164
Продается отличный дом в живописном месте. 12 км. от МКАД. Рядом лес, водоем. 100% готовност…
Коттеджв Минск, Беларусь
Коттедж
Минск, Беларусь
312 м²
€ 453,448
Шикарный дом с четырьмя большими жилыми комнатами. Две из них имеют собственную гардеробную …
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
261 м²
€ 169,471
Продается полностью готовый к проживанию котедж с гаражом и баней в коттеджной застройке в ц…
Коттеджв Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
256 м²
€ 109,927
Коттеджв Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
1 000 м²
€ 448,868
Продаётся недостроенный коттедж (можно под сдачу офиса) 3уровня и подвал - земельный участок…
Коттеджв Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
299 м²
€ 393,905
Комфортный дом в живописном месте ! Все коммуникации. Дом имеет три уровня: 2 жилых эта…
Коттеджв Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
184 м²
€ 178,630
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Коттеджв Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
274 м²
Цена по запросу
Настоящий дворец с роскошной начинкой! Фундаментальное  строение 351.8 м2  2004 го…
Коттеджв Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
420 м²
€ 208,861
Продажа коттеджа в Жодино. Продаётся в связи с переездом в Минск. 
Коттеджв Старо-Борисов, Беларусь
Коттедж
Старо-Борисов, Беларусь
380 м²
€ 229,014
Продается двухэтажный коттедж полностью готовый к проживанию со всеми удобствами, с отличным…
Коттеджв Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
411 м²
€ 293,138
Древность города, постоянное ощущение истории, чистейший воздух и все блага цивилизации. Доб…

Параметры недвижимости в Беларуси

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