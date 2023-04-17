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Купить недвижимость в Поставский район, Беларусь

Воропаевский сельский Совет
3
Поставы
2
Юньковский сельский Совет
2
Камайский сельский Совет
1
Лынтупский сельский Совет
1
9 объектов найдено
Домв Воропаево, Беларусь
Дом
Воропаево, Беларусь
146 м²
€ 38,145
О доме: продаётся дом в стиле Прованс, площадью 147,26 кв. м. в живописном месте среди семи …
Коттеджв Камайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Камайский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 118,257
Коттедж в д. Параски на берегу на берегу красивого озера "Должа" (Витебская област…
Домв Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воропаевский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 6,828
Продается земельный участок с домом в д. Рудка. Витебская обл., Поставский р-н, 177 км …
Домв Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лынтупский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 54,622
Продаётся волшебный загородный дом 100% готовности на берегу озера "Большие Швакшты&quo…
Квартира 1 комнатав Воропаево, Беларусь
Квартира 1 комната
Воропаево, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 1/2 Этаж
€ 5,189
Продаётся просторная1 комнатная квартира (общ. площ. 33,8 кв.м.), самый центр городка, в кир…
Домв Юньковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юньковский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 24,580
Домик для душевного отдыха на живописном берегу озера Должа. В доме всё новое - полы, потолк…
Коттеджв Юньковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юньковский сельский Совет, Беларусь
305 м²
€ 109,244
Коттедж на трассе Вильнюс-Полоцк, с большой парковкой, под ресторанно-гостиничный комплекс и…
Домв Поставы, Беларусь
Дом
Поставы, Беларусь
156 м²
€ 36,415
Продается отличный дом в г. Поставы! Сруб 1955 года постройки, мансардный этаж достроен в 20…
Домв Поставы, Беларусь
Дом
Поставы, Беларусь
65 м²
€ 11,835
Продается дом в центре города Поставы ул. Октябрьская 44,  В центре…

Параметры недвижимости в Поставский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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