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Квартиры в Оршанский район, Беларусь

Орша
11
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11 объектов найдено
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 46 м²
€ 13,680
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 57 м²
€ 8,208
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 55 м²
€ 18,240
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 72 м²
€ 12,403
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 47 м²
€ 26,449
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 38 м²
€ 14,592
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 102 м²
€ 22,709
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 33 м²
€ 7,752
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 111 м²
€ 13,680
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 54 м²
€ 6,384
Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 84 м²
€ 19,152

Параметры недвижимости в Оршанский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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