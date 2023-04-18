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Купить недвижимость в Нарочанский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Домв Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
€ 16,019
Продается недостроенный дом с участком! Адрес: д. Ляховщина, ул. Центральная.   ❤️ Отли…
Домв Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 6,865
Продается дача в живописном месте с грибными и ягодными местами в СТ "Принта-Дружба&quo…
Домв Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 18,216
Продается двухэтажный жилой дом с участком! Адрес: СТ Принт-Дружба ⭕️ О Вашем будущем доме: …
Домв Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 9,154
Дом находится в д. Ермоличи, НАРОЧАНСКИЙ с/с!  Продаётся надёжный, хороший деревянный д…
Домв Нарочь, Беларусь
Дом
Нарочь, Беларусь
47 м²
€ 5,492
Продается добротный дом в живописном месте Вилейского р-на, в аг. Нарочь. Минская обл., 96 к…

Параметры недвижимости в Нарочанский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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