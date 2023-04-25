Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Мозырский район
  5. Мозырь
  6. Коттеджи

Коттеджи в Мозырь, Беларусь

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Мозырь, Беларусь
Коттедж
Мозырь, Беларусь
404 м²
€ 149,221
Коттедж, расположенный по адресу Гомельская обл., Мозырьский р-н, г. Мозырь, ул. Нелидова&nb…

Параметры недвижимости в Мозырь, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти