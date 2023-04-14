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Колодищанский сельский Совет
Коттеджи
Купить коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Колодищи
71
Коттедж
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95 объектов найдено
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Коттедж
Колодищи, Беларусь
297 м²
€ 271,445
Статусный коттедж в перспективном и живописном месте аг. Колодищи , ул. Троицкая 7. В непоср…
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
238 м²
€ 352,879
Виртуальный тур на ПК смотреть тут Коттедж в два уровня общей площадью по СНБ 377 …
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
231 м²
€ 140,066
Продаётся дом 2021 года постройки в СТ Ясная Поляна 18 км от МКАД. Фундамент - утепленная пл…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
241 м²
€ 149,295
Продаётся дом в Аг Колодищи 2 (полигон). Дом расположился на участке в 15 соток. На участке …
Коттедж
Колодищи, Беларусь
275 м²
Цена по запросу
Предлагаем Вашему вниманию прекрасный коттедж по Московскому направлению в аг.Колодищи,…
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 60,532
Продается коттедж в садовом товариществе "Овощевод"в 18 км от Минска! Дом построен…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
315 м²
€ 221,680
Продаются коттедж в стиле шале с цокольным этажом площадью 100 кв. м и хозблок площадью 186 …
Коттедж
Колодищи, Беларусь
192 м²
€ 185,488
Продается Коттедж в аг. Колодищи (Полигон) на 15 сотках в 9км от Минска. Пирог дома:&nb…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
190 м²
€ 176,440
Стильный , современный коттедж - в стиле шале. Он находится в а.г. Колодищи ул. Серебр…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
274 м²
€ 248,825
Продажа коттеджа, расположенного по адресу а/г Колодищи, ул. Ясная д. 25 Общая площадь СНБ- …
Коттедж
Колодищи, Беларусь
239 м²
€ 298,590
Доброго времени суток ! Продается добротный, новый коттедж на четыре спальни, который находи…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
332 м²
Цена по запросу
Продаётся уникальный новый стильный элитарный энергоэффективный коттедж премиум-класса с соб…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
130 м²
€ 268,731
Продается коттедж в а.г. Колодищи 8 км от МКАД Московское направление В ка…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
171 м²
€ 180,059
Продаётся двухэтажный коттедж в живописном месте аг. Колодищи, Минский р-н…
Коттедж
Сухорукие, Беларусь
190 м²
€ 104,959
Коттедж в п. Сухорукие, рядом с Минском. Московское направление. Участок площад…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
140 м²
€ 352,879
Новый стильный коттедж в а.г.Колодищи. Комфортный и функциональный проект дома, грамотная пл…
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 90,482
Продается коттедж в 15 минутах езды от Минска! Комфортабельный двухуровневый дом общей площа…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
400 м²
€ 113,102
Продается просторный недостроенный коттедж 399,71 м2 в очень удачном месте агрогородка …
Коттедж
Колодищи, Беларусь
230 м²
€ 248,825
Продаётся прекрасный загородный особняк 100% готовности с мебелью с вековыми деревьями, с зе…
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
185 м²
€ 208,108
Продаётся новый прекрасный энергоэффективный современный коттедж вблизи "Глебковского б…
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
250 м²
€ 524,794
Продается дом премиум класса в коттеджном поселке Липовая Колода. Участок прямоугольной форм…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
215 м²
€ 244,301
Коттедж
Колодищи, Беларусь
246 м²
€ 298,590
Рядом с Минском в агрогородке Колодищи по улице Васильевская продается&nbs…
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
343 м²
€ 380,024
Продаётся дом в закрытом элитном коттеджном поселке Ясная Поляна! Предлагаем к приобретению …
Коттедж
Колодищи, Беларусь
302 м²
€ 289,541
Доброго времени суток ! Продается добротный коттедж на пять спален, который находится …
Коттедж
Колодищи, Беларусь
275 м²
€ 96,363
Предлагаем Вашему вниманию прекрасный коттедж по Московскому направлению в аг.Колодищи,…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
170 м²
€ 192,726
Уютный одноэтажный коттедж в аг. Колодищи, в лесном массиве. В 6 км от МКАД. До пр.Независим…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
211 м²
€ 339,307
Продаётся новый коттедж 2021 г. современный ШАЛЕ, полностью меблирован, с бытовой …
Коттедж
Старина, Беларусь
201 м²
€ 244,301
Новый добротнй современный коттедж, два полноценных жилых этажа. Площадь застройки 258,…
Коттедж
Колодищи, Беларусь
193 м²
€ 221,680
Продается современный коттедж в аг.Колодищи, готовый для проживания. Все коммуникации - цент…
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Параметры недвижимости в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
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