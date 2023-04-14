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Продажа домов в Гродно

71 объект найдено
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
203 м²
€ 70,017
Просторный дом для большой семьи в микрорайоне Барановичи 6. Местоположение: Западная Белару…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
15 м²
€ 10,912
Продаётся участок площадью 0.0529 га по улице Новики, район Лососно. На участке имеется дере…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
79 м²
€ 47,739
Уникальное предложение! Продается дом  на ул.Садовой. Прекрасное месторасположение: цен…
Дом 4 комнатыв Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 79 м² Количество этажей 1
€ 47,739
Уникальное предложение! Продается дом  на ул.Садовой. Прекрасное месторасположение: це…
Дом 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Дом 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² Количество этажей 1
€ 29,552
Продаётся часть дома с отдельным входом по адресу: переулок Дарвина-14. Канализация, вода ,г…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
51 м²
€ 19,550
Уникальное предложение! В самом центре города продается участок с видом на реку Неман, втора…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
34 м²
€ 15,549
Продается участок с домом в самом ЦЕНТРЕ города с видом на реку Неман, вторая береговая лини…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
83 м²
€ 79,110
Продается жилой дом расположенный в микрорайоне Погораны—Кошевники по адресу: г.Гродно…
Дом 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Дом 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 51 м² Количество этажей 1
€ 196
Уникальное предложение! В самом центре города продается участок с видом на реку Неман, втор…
Дом 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Дом 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 34 м² Количество этажей 1
€ 15,549
Продается участок с домом в самом ЦЕНТРЕ города с видом на реку Неман, вторая береговая лини…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
235 м²
€ 153,673
Местоположение: г. Гродно, ул. Ю. Олеши 45. Микрорайон Южный. Тихое экологически чистое мест…
Дом 5 комнатв Гродно, Беларусь
Дом 5 комнат
Гродно, Беларусь
5 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м² Количество этажей 2
€ 153,673
Местоположение: г. Гродно, ул. Ю. Олеши 45. Микрорайон Южный. Тихое экологически чистое мест…
Таунхаусв Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
115 м²
€ 81,292
В продаже таунхаус на ул. Богушевской (микрорайон Заболоть). Характеристики объекта: Таунхау…
Таунхаус 4 комнатыв Гродно, Беларусь
Таунхаус 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 81,292
В продаже таунхаус на ул. Богушевской (микрорайон Заболоть). Характеристики объекта: Таунха…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
95 м² Количество этажей 2
€ 68,198
Местоположение: Гродненская область, Гродненский район, Подлабенский с/с., д. Тарусичи. Тихо…
Дом 6 комнатв Гродно, Беларусь
Дом 6 комнат
Гродно, Беларусь
6 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 263,699
В продаже двухэтажный дом 210 м2 готовый к проживанию в районе Лососно в 10 минутах езды от …
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
125 м²
€ 60,833
Местоположение и инфраструктура: г. Гродно, ул. Пушкова. Мк-рн Зарица-1. Тихое место, рядом …
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
160 м²
€ 61,833
В продаже дом с мансардой с земельным участком на ул. Персиковой, 44 (СТ «Мохнатый шме…
Дом 5 комнатв Гродно, Беларусь
Дом 5 комнат
Гродно, Беларусь
5 Количество комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 50,012
В продаже дом с мансардой с земельным участком на ул. Персиковой, 44 (СТ «Мохнатый шме…
Дом 6 комнатв Гродно, Беларусь
Дом 6 комнат
Гродно, Беларусь
6 Количество комнат 125 м² Количество этажей 2
€ 60,833
Местоположение и инфраструктура: г. Гродно, ул. Пушкова. Мк-рн Зарица-1. Тихое место, рядом …
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
263 м²
€ 68,198
Продается жилой дом с участком в городе Гродно. Хорошее месторасположение - микрорайон Баран…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
90 м²
€ 59,105
Продается дом в черте города. 89,9 кв.м. ул. Дачная (Переселка). 5,5 соток земли с плодовыми…
Дом 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Дом 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 59,105
Продается дом в черте города. 89,9 кв.м. ул. Дачная (Переселка). 5,5 соток земли с плодовыми…
Таунхаусв Гродно, Беларусь
Таунхаус
Гродно, Беларусь
115 м²
€ 81,565
В продаже таунхаус на ул. Богушовской (мк-рн Заболоть). Характеристики объекта: Таунхаус сос…
Таунхаус 1 ваннаяв Гродно, Беларусь
Таунхаус 1 ванная
Гродно, Беларусь
1 ванных комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 81,565
В продаже таунхаус на ул. Богушовской (мк-рн Заболоть). Характеристики объекта: Таунхаус со…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
120 м²
€ 53,649
Местоположение: г. Гродно, ул.Ивлиевая 10. Развитый район, дом расположен в хорошем месте. У…
Дом 6 комнатв Гродно, Беларусь
Дом 6 комнат
Гродно, Беларусь
6 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 53,649
Местоположение: г. Гродно, ул.Ивлиевая 10. Развитый район, дом расположен в хорошем месте. У…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
183 м²
Цена по запросу
Продается стильный и очень современный жилой дом в городе! Только что построенный с огромной…
Домв Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
301 м²
€ 104,570
Продается новый одноэтажный дом с мансардой в Погоранах.Участок 13 соток. Общая площадь дома…
Дом 4 комнатыв Гродно, Беларусь
Дом 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 183 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается стильный и очень современный жилой дом в городе! Только что построенный с огромно…

Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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