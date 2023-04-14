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Продажа коттеджей в Гродно

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттеджв Гродно, Беларусь
Коттедж
Гродно, Беларусь
435 м²
€ 454,653
100% готовность, 440 кв.м. (5 жилых комнат, 3 санузла, гардеробные, котельная и т.д.), дизай…

Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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