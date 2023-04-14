Продажа квартир в Гродно: комфортабельное жилье на западе Беларуси

Гродно — старейший город Беларуси, основанный еще в XII веке. Туристов он привлекает уникальной архитектурой и живописными видами на реку Неман. Желающие остаться здесь на ПМЖ чаще покупают однокомнатные и двухкомнатные апартаменты в центре.

Где лучше купить квартиру в Гродно

Белорусский город разделен на 2 больших района: Октябрьский и Ленинский. Первый охватывает юг, запад и восток Гродно, второй — его северную часть. В Октябрьском районе наибольшей популярностью у покупателей пользуется микрорайон Вишневец. Он отличается:

развитой инфраструктурой;

обилием многоэтажных домов;

близостью к реке Неман.

В Ленинском районе лидирующие позиции по спросу на вторичное жилье занимает микрорайон Девятовка. Здесь можно встретить много малоэтажных домов старой постройки. Большая часть из них успешно отреставрирована.

За сколько можно купить квартиру в Гродно

Цены на местное жилье зависят от его года постройки, месторасположения и наличия ремонта. Дороже всего стоят квартиры в историческом центре города — стоимость «квадрата» здесь достигает 900-1000 евро. Значительно дешевле можно приобрести жилье в Девятовке и Вишневце — в пределах 500-600 евро за кв. метр.

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