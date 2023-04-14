Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Гродно
  5. Квартиры

Продажа квартир в Гродно

Квартира В архив
Очистить
322 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Гродно, Беларусь
Квартира 1 спальня
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 7/9 Этаж
€ 72,063
Продаётся трёхкомнатная квартира в историко-культурном центре Белоруссии городе Гродно. Пло…
Квартира 1 спальняв Гродно, Беларусь
Квартира 1 спальня
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 2/2 Этаж
€ 23,915
  Прямая продажа собственником 2-х комнатной квартиры в историческом центре города (…
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 7/9 Этаж
€ 85,929
Продается шикарная двухкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом, проспект Я.Купалы 67А. В …
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 88 м² 2/10 Этаж
€ 64,561
В продаже 3-комнатная квартира, в одном из лучших районов города — на улице Белуша! Бл…
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 6/12 Этаж
€ 35,918
В продаже светлая двухкомнатная квартира в жилом доме на пр. Клецкова, д. 32, микрорайон При…
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 2/10 Этаж
€ 64,561
В продаже 3-комнатная квартира, в одном из лучших районов города — на улице Белуша! Б…
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 6/12 Этаж
€ 35,918
В продаже светлая двухкомнатная квартира в жилом доме на пр. Клецкова, д. 32, микрорайон При…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 6/9 Этаж
€ 27,279
Продаётся уютная, тёплая, светлая  1-комнатная квартира на улице Гагарина, дом 18Б.&nbs…
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² 3/10 Этаж
€ 47,284
3-комнатная квартира на ул. О. Соломовой, 139 (Октябрьский район). 3 этаж 10-этажного панель…
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 6/12 Этаж
€ 35,918
В продаже светлая двухкомнатная квартира в жилом доме на пр. Клецкова, д. 32, микрорайон&nbs…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 3/5 Этаж
€ 30,007
1-комнатная квартира на ул. Советских Пограничников, 104. 3 этаж 5-этажного кирпичного дома.…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 39 м² 9/9 Этаж
€ 28,188
Продается 1-комнатная квартира на пл. Декабристов, д.1. Квартира расположена на 9-м этаже 9 …
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 3/5 Этаж
€ 30,007
1-комнатная квартира на ул. Советских Пограничников, 104. 3 этаж 5-этажного кирпичного дома.…
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 3/10 Этаж
€ 47,284
3-комнатная квартира на ул. О. Соломовой, 139 (Октябрьский район). 3 этаж 10-этажного панель…
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 2/5 Этаж
€ 32,735
2- комнатная квартира с отличным ремонтом на ул. Гагарина, 35, в Гродно. Располагается на 2 …
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 8/9 Этаж
€ 44,556
Продается уютная, просторная, современная, светлая 2 -комнатная квартира на улице Наполеона …
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 9/9 Этаж
€ 28,188
Продается 1-комнатная квартира на пл. Декабристов, д.1. Квартира расположена на 9-м этаже 9 …
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 5/5 Этаж
€ 38,646
Продается уютная, просторная, светлая 3 -комнатная квартира на проспекте Янки Купалы, 41 Дом…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 2/9 Этаж
€ 30,644
В продаже 1-комнатная квартира чешской планировки на ул. Домбровского, 9. Характеристики: об…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 7/10 Этаж
€ 30,007
Продаётся уютная однокомнатная квартира, в одном из популярных районов города Гродно, на ули…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 7/10 Этаж
€ 30,007
Продаётся уютная однокомнатная квартира, в одном из популярных районов города Гродно, на ули…
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 81 м² 2/10 Этаж
€ 57,832
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира в микрорайоне Грандичи на улице Саяпина. Год пос…
Квартира 4 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 87 м² 6/9 Этаж
€ 74,563
4-комнатная квартира в Гродно, ул. Дзержинского, 58/2. Характеристики: общая площадь по СНБ …
Квартира 2 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
2 Количество комнат 57 м² 1/9 Этаж
€ 33,644
Продается 2-комнатная квартира чешской планировки. Ул. О. Соломовой, 48 (Октябрьский район).…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 2/9 Этаж
€ 30,644
В продаже 1-комнатная квартира чешской планировки на ул. Домбровского, 9. Характеристики:…
Квартира 4 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гродно, Беларусь
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 6/9 Этаж
€ 74,563
4-комнатная квартира в Гродно, ул. Дзержинского, 58/2. Характеристики: общая площадь по С…
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 2/5 Этаж
€ 34,554
Продаётся хорошая 3-комнатная квартира на ул. Лизы Чайкиной, 29. Расположена на комфортном 2…
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 2/5 Этаж
€ 34,554
Продаётся хорошая 3-комнатная квартира на ул. Лизы Чайкиной, 29. Расположена на комфортном …
Квартира 3 комнатыв Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
3 Количество комнат 80 м² 7/10 Этаж
€ 72,654
Продается прекрасный объект недвижимости: квартира по адресу, г. Гродно, ул. Воинов Интернац…
Квартира 1 комнатав Гродно, Беларусь
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 2/5 Этаж
€ 22,733
Продается уютная однокомнатная квартира на улице Домбровского 39 в Ленинском районе города Г…

Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное

Продажа квартир в Гродно: комфортабельное жилье на западе Беларуси

Гродно — старейший город Беларуси, основанный еще в XII веке. Туристов он привлекает уникальной архитектурой и живописными видами на реку Неман. Желающие остаться здесь на ПМЖ чаще покупают однокомнатные и двухкомнатные апартаменты в центре.

Где лучше купить квартиру в Гродно

Белорусский город разделен на 2 больших района: Октябрьский и Ленинский. Первый охватывает юг, запад и восток Гродно, второй — его северную часть. В Октябрьском районе наибольшей популярностью у покупателей пользуется микрорайон Вишневец. Он отличается:

  • развитой инфраструктурой;
  • обилием многоэтажных домов;
  • близостью к реке Неман.

В Ленинском районе лидирующие позиции по спросу на вторичное жилье занимает микрорайон Девятовка. Здесь можно встретить много малоэтажных домов старой постройки. Большая часть из них успешно отреставрирована.

За сколько можно купить квартиру в Гродно

Цены на местное жилье зависят от его года постройки, месторасположения и наличия ремонта. Дороже всего стоят квартиры в историческом центре города — стоимость «квадрата» здесь достигает 900-1000 евро. Значительно дешевле можно приобрести жилье в Девятовке и Вишневце — в пределах 500-600 евро за кв. метр.

Купить квартиру в Гродно с Realting.com — вашим индивидуальным гидом по недвижимости Беларуси

Подобрать подходящие апартаменты быстро и безопасно вам предлагает наша международная платформа партнерских продаж недвижимости. Мы выстраиваем сотрудничество с сертифицированными агентствами, имеющими лицензию. Благодаря такому подходу в нашей базе объявлений всегда представлены только актуальные и достоверные предложения о продаже квартир в Гродно.

Realting.com
Перейти