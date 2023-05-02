Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Минский район
  5. Горанский сельский Совет
  6. Коттеджи

Коттеджи в Горанский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
Очистить
12 объектов найдено
Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
555 м²
€ 268,945
Интересный универсальный дом как для жизни, так и многопрофильного бизнеса. Минский р-н, Гор…
Коттедж в Новоселье, Беларусь
Коттедж
Новоселье, Беларусь
172 м²
€ 104,843
Продается крепкий жилой дом в аг.Новоселье Минского района, 15 минут от станции метро Каменн…
Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
290 м²
€ 145,868
Живописное место - рядом лес, река Ислочь и небольшие озера (видеосъемка дома и окрестностей…
Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
298 м²
€ 319,087
Продается дом блочный, обложенный кирпичом, площадью 297.7 кв.м, 2 уровня и подвал. 1999 год…
Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 255,270
Продажа  комфортабельной усадьбы  д. Закаблуки.     В уютном  …
Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 57,208
Коттедж в уединенном и живописном месте, 17 км от Минска           …
Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 77,948
Сельский рай. Прекрасное сочетание участка и дома! Недалеко лесной массив с ягодными и грибн…
Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
261 м²
Цена по запросу
Продаётся двухуровневый дом в тихом, живописном месте, недалеко от Минска (11 км от МКАД) В …
Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 154,712
Деревня Закаблуки, ДОМ в 10 км от МКАД      Тихое место в лесном массиве…
Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
179 м²
€ 382,905
Продаётся новый экологичный энергоэффективный коттедж премиум-класса из профилированного бру…
Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
290 м²
€ 145,868
Живописное место - рядом лес, река Ислочь и небольшие озера (видеосъемка дома и окрестностей…
Коттедж в Горанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
316 м²
Цена по запросу
Виртуальный тур смотрите тут!!! Энергоемкий коттедж в отдельно стоящей элитной коттеджной за…

Параметры недвижимости в Горанский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти