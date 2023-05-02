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Горанский сельский Совет
Жильё в Горанский сельский Совет, Беларусь
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44 объекта найдено
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Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 22,792
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 31,909
Продадим благоустроенный дом на большом участке с баней на хуторе в д. Дуброва. Дополнительн…
Квартира 2 комнаты
Аксаковщина, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
3/5 Этаж
€ 38,290
Уютная 2-комнатная квартира в 20 минутах езды от Минска! Адрес: Аксаковщина, ул. Лесная д.1 …
Квартира 1 комната
Чачково, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
1/2 Этаж
€ 25,527
Однокомнатная квартира с отличным ремонтом в Чачково! Адрес: аг Чачково, ул.Центральна…
Квартира 2 комнаты
Новоселье, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
2/2 Этаж
€ 35,100
Продам 2 комнатную квартиру с хорошим ремонтом в 15 км от Минска в агрогородке Новоселье&nbs…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
104 м²
€ 150,427
Если Вы любите свежий лесной воздух, просыпаться под пение лесных птиц, но в то же время про…
Дом
Аксаковщина, Беларусь
100 м²
€ 68,285
Аксаковщина Продается дом-дача в СТ Родник-2009.Участок 15 соток! Частная собственность.Дом …
Дом
Аксаковщина, Беларусь
16 м²
€ 19,966
Уютная дача в СТ "Родник-2009" Адрес: СТ "Родник-2009" ❤️ Хотите купить …
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
81 м²
€ 14,587
Продается дача,19 км от МКАД.Раковское направление.С.т.Подсадье-98.Участок 4.33 сотки. на уч…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
555 м²
€ 268,945
Интересный универсальный дом как для жизни, так и многопрофильного бизнеса. Минский р-н, Гор…
Коттедж
Новоселье, Беларусь
172 м²
€ 104,843
Продается крепкий жилой дом в аг.Новоселье Минского района, 15 минут от станции метро Каменн…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 15,407
Супер! Предложение! Предлагается отличный вариант дачи в пригороде Минска, в СТ &laqu…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
290 м²
€ 145,868
Живописное место - рядом лес, река Ислочь и небольшие озера (видеосъемка дома и окрестностей…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
298 м²
€ 319,087
Продается дом блочный, обложенный кирпичом, площадью 297.7 кв.м, 2 уровня и подвал. 1999 год…
Квартира 3 комнаты
Чачково, Беларусь
3 Количество комнат
187 м²
1/2 Этаж
€ 59,259
Продается полдома в красивом, живописном, экологически чистом месте, а/г Чачково. Очень…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 255,270
Продажа комфортабельной усадьбы д. Закаблуки. В уютном …
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
177 м²
€ 57,208
Коттедж в уединенном и живописном месте, 17 км от Минска …
Квартира
Чачково, Беларусь
187 м²
€ 59,259
Продается полдома в красивом, живописном, экологически чистом месте, а/г Чачково. Очень…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 77,948
Сельский рай. Прекрасное сочетание участка и дома! Недалеко лесной массив с ягодными и грибн…
Дом
Новое Поле, Беларусь
108 м²
€ 50,142
Продается коттедж высокого уровня постройки на большом участке 15 соток (частная собственнос…
Дом
Чачково, Беларусь
103 м²
€ 144,957
Продаётся загородный дом с земельным участком 14 соток в аг Чачково. Полностью готов к …
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 19,145
Уютный дачный дом возле леса, рядом водоём. На участке сад, кусты, теплица. Участок выгодно …
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
299 м²
€ 196,011
Продается отличный деревянный дом ручной рубки в одном из лучших коттеджных поселков Минског…
Квартира 2 комнаты
Аксаковщина, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
5/5 Этаж
€ 39,476
Продаётся 2-ком. уютная и аккуратной квартира, с просторными комнатами и кухней,&…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
261 м²
Цена по запросу
Продаётся двухуровневый дом в тихом, живописном месте, недалеко от Минска (11 км от МКАД) В …
Квартира
Горанский сельский Совет, Беларусь
27 м²
€ 18,051
Продаётся ½ доля дома в д. Звенячи, 21 км по Раковскому направлению. Дом в удовлетвор…
Дом
Тресковщина, Беларусь
66 м²
€ 29,174
Продается законсервированное незаконченное капитальное строение по адресу: Минский рай…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 154,712
Деревня Закаблуки, ДОМ в 10 км от МКАД Тихое место в лесном массиве, удобные подъездные пути…
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 27,077
Продается уютная дача в СТ Ручьи, 20 км от МКАД Гродненское направление,…
Коттедж
Горанский сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 154,712
Деревня Закаблуки, ДОМ в 10 км от МКАД Тихое место в лесном массиве…
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Параметры недвижимости в Горанский сельский Совет, Беларусь
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