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Коттеджи в Демидовичский сельский Совет, Беларусь

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7 объектов найдено
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
119 м²
€ 76,601
Двухэтажный дом поселке в СТ Птичь!  Адрес: СТ Птичь  Двухэтажный коттедж для боль…
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 153,201
Продаётся уютный загородный дом, расположенный в живописном районе. Площадь дома составляет …
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 67,589
Продаётся 2-х этажный дом в Дзержинском р-не. 23 км. от МКАД, СТ "Свитанок -Перхурово&q…
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
114 м²
€ 79,214
Коттедж в Плашево, Беларусь
Коттедж
Плашево, Беларусь
202 м²
€ 125,265
Продается дом готовый для круглогодичного проживания. До Минска 15 минут. Отличное расположе…
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
227 м²
€ 135,178
Продаётся уникальный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса в закрытом котт…
Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
200 м²
€ 96,427
Продается коттедж в  Дзержинском районе ! д.Буда - коттеджная застройка!  Участок …

Параметры недвижимости в Демидовичский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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