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Беларусь
Минская область
Дзержинский район
Демидовичский сельский Совет
Жильё в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
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30 объектов найдено
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Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 15,320
Продается красивый большой участок 10,27 соток с недостроенным домом в престижном садов…
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
119 м²
€ 76,601
Двухэтажный дом поселке в СТ Птичь! Адрес: СТ Птичь Двухэтажный коттедж для боль…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 24,783
Кирпичный дом в 16 км от Минска Адрес: СТ Крутая гора ⭕️ О Вашем будущем участке: - Ус…
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 153,201
Продаётся уютный загородный дом, расположенный в живописном районе. Площадь дома составляет …
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 153,201
Продаётся уютный загородный дом, расположенный в живописном районе. Площадь дома составляет …
Дом
Юцки, Беларусь
93 м²
€ 28,748
❤️ Дом с удобным транспортным сообщением с Минском в деревне Юцки! Адрес: д. Юцки, ул. …
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 82,008
Двухэтажный дом с баней в СТ Свитанок-Перхурово Адрес: СТ Свитанок- Перхурово ❤️Стильный дву…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 16,131
Дачный участок с домом в с/т Крутая гора. Адрес: СТ Крутая гора Отличное место для Вашей дач…
Дом
Плашево, Беларусь
65 м²
€ 19,826
Продается полностью готовый к проживаю дом в 22 км от МКАД Брестское направление. Три жилых …
Дом
Дворище, Беларусь
50 м²
€ 28,748
Продается дом в аг.Дворище, Минская обл., Дзержинский р-н. 24 км от МКАД. Площадь по СНБ 56,…
Квартира 2 комнаты
Юцки, Беларусь
2 Количество комнат
40 м²
1/2 Этаж
€ 16,131
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 21,628
Новый уютный дом в д.Фрунзе рядом с 2-й МКАД. Дом из газосиликатных блоков, оштукатурен снар…
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 67,589
Продаётся 2-х этажный дом в Дзержинском р-не. 23 км. от МКАД, СТ "Свитанок -Перхурово&q…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 13,518
Продается недостроенная дача в хорошем месте. Дом из сруба, утеплен и обшит сайдингом.…
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
114 м²
€ 79,214
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 9,823
ДАЧА в 15 км от МКАД Тихое место в лесном массиве, удобные подъездн…
Коттедж
Плашево, Беларусь
202 м²
€ 125,265
Продается дом готовый для круглогодичного проживания. До Минска 15 минут. Отличное расположе…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
248 м²
€ 157,617
Современный дом с участком в 14 км от Минска. ♦ СТ «Птичь» входит в дачный…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
178 м²
€ 54,071
Продается современный новый дом в С/Т Крутая ГОРА» Объект находится в 20 км от МКАД по…
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
227 м²
€ 135,178
Продаётся уникальный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса в закрытом котт…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 22,530
Продаём дачу в СТ «Вишня» 22 км от МКАД Гродненское направление либо 27 км от МК…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 15,320
Продается жилой дом в д. Большое Беляково. Минская обл., Дзержинский р-н, 22 км от МКАД. &nb…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 10,814
Продам дачу-участок 10 соток в частной собственности в СТ Нива-Ф рядом с д. Буда (24 км от М…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 26,585
Земельный участок с домом, 19 км от Минска Отличное место для строительства загородно…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 31,451
Продается красивый, просторный, основательный двухэтажный дом в СТ "Чистая …
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 38,751
Квартира 4 комнаты
Юцки, Беларусь
4 Количество комнат
97 м²
1/1 Этаж
€ 17,934
Продается квартира в двухквартирном кирпичном доме в д.Юцки (13 км от Дзержинска). К деревне…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Продаётся современный двухэтажный дом в с/т Перхурово, в 21 км от Минска. Дом пригоден для к…
Дом
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 61,281
Продаётся современный двухэтажный дом в с/т Перхурово, в 21 км от Минска. Дом пригоден …
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
200 м²
€ 96,427
Продается коттедж в Дзержинском районе ! д.Буда - коттеджная застройка! Участок …
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