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Жильё с видом на море в Саранда, Албания

1 объект найдено
Квартира в Саранда, Албания
Квартира
Саранда, Албания
85 м² Количество этажей 5
€ 110,500
Продаются 11 квартир 70м2+15м2 балкон в новостройке, 1+1, 2+1 возле моря с большим балконом …
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