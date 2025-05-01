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Купить квартиру в Vila Nova de Gaia, Португалия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Квартира с 2 спальнями и балконом в  Vila Nova de Gaia рядом с Arrábida ShoppingЗдание благо…
$283,135
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Квартира 2 спальни в Vila Nova de Gaia, Португалия
Квартира 2 спальни
Vila Nova de Gaia, Португалия
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Квартира с 2 спальнями, расположенная в частном кондоминиуме с кортом для игры в падл-теннис…
$293,328
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Параметры недвижимости в Vila Nova de Gaia, Португалия

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